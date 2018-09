Un científico salvadoreño en NatGeo (USA). Entrevista al Doctor Fabio Amador

Rodrigo Colorado,

Antropólogo, salvadoreño

www.rodrigocolorado.com

El doctor Fabio Amador, arqueólogo, es un salvadoreño con nacionalidad estadounidense que fue profesor e investigador de la Universidad Tecnológica de El Salvador y de la Universidad de El Salvador la década pasada. En la presente década en Estados Unidos fue profesor en The George Washington University e investigador de National Geografic, actualmente es protagonista de la serie televisiva “Misterios del Inframundo Maya”, una serie televisiva familiar de aventuras. Además ha viajado por Latinoamérica y el mundo, muchos de sus estudiantes en nuestro continente están pendientes de cada episodio que se estrena de la mencionada serie, que en El Salvador muchos de sus estudiantes, ahora ya profesionales, se encuentran en Universidades laborando como docentes-investigadores, en periódicos como investigadores o periodistas se encuentran en Organismos No Gubernamentales, Alcaldías o tienen su propio esfuerzo de emprendimiento comunitario. Esta ocasión entrevisté a Fabio, para conocer sobre su experiencia de vida en el campo de la investigación arqueológica y en el arte de la fotografía.

P-¿Nos puede mencionar los datos de su vida profesional?

R-Saqué la licenciatura, maestría y doctorado en Arqueología en la Universidad Estatal de Nueva York.

P-¿Actualmente que proyecto cultural lleva a cabo?

R-Estoy con un proyecto muy bonito, llamado “exploradores.mx”, con un par de colegas que son fotógrafos y también exploradores para National Geografic en algún momento y lo que queremos hacer es crear un vehículo para incentivar, para motivar a gente que pueda documentar su historia, porque en lo que coincidimos es que todos tenemos una historia, puede ser académica, científica o personal en algún momento tú vendes para vender tu historia, esa historia no puede ser cualquiera, por ejemplo en El Salvador con lo que está pasando contra el Patrimonio Cultural y los sitios arqueológicos. Entonces nosotros creemos que con este grupo que estamos formando y con la capacidad que tenemos con la fotografía, video y documental, nuestra experiencia en narrativa, es contar historias, entonces nosotros podemos tener éxito en empoderar a las personas que usen su voz y a la vez creativamente usen la imagen y el video, para crear historias de impacto, hay que tener en cuenta que es historia humana y todas tienen algo en común, sin importar que vivas en Júpiter o donde sea.

La gente va a poder visualizar los procesos culturales, sociales y políticos, pero la clave es saber contarla y saber demostrar esa historia, a través de elementos gráficos, visuales, siempre todos los días lo hacemos y tenemos que vendernos. Por ejemplo, esta semana estuvimos en una campaña que se llama en un campo nacional que se llama los Mármoles de Hidalgo, son 24,000 hectáreas, donde hay siete felinos y 15 pumas hay comunidades que los quieren proteger, entonces México es tan grande que nadie se da cuenta, entonces nosotros hemos visitado la comunidad, hemos tomados video, fotos con Dron y toda la onda. Hicimos interacción con la gente que vive allí, es gente que está salvado su tierra y su identidad y nosotros eso es lo que queremos, es darle el material para que ellos mismos puedan crear un plan hacia al futuro y generar resultados positivos de la comunidad.

P-¿El proyecto de Exploradores mx, tiene apoyo por alguna entidad?

R-Claro que sí, el Gobierno de Hidalgo, con el viaje, comida, transporte y toda onda, porque saben que pueden tener grandes frutos. Este ejemplo de proyecto lo podemos replicar en El Salvador, donde los jóvenes de la comunidad se conviertan en agentes de acción, los fotógrafos, los videógrafos, recuerda tu como antropólogos conoces la perspectiva etic y emic, son contrastes grandes, para ver la historia desde adentro, nosotros facilitamos la parte tecnológica y comunicativa, para transmitir su historia. Nosotros lo que estamos haciendo es subrayando aquellas partes de la historia que pueden ser impactantes, por ejemplo, en El Salvador, pueden trabajar los niños y los jóvenes, sobre los usos de la casa de la Cultura, nuestro proyecto explorador mx, está en pañales y estamos abiertos para escuchar diferentes ideas y una de ellas es este parque Nacional de Hidalgo México.

Estoy impartiendo talleres, por ejemplo, talleres de fotografía básica, una de esas experiencias es de como yo divulga la investigación científica de un científico en el mundo, bueno ya sabes, este trabajo es más por pasión, como frijoles con tortilla y aguacate, la economía no me ha cambiado.

Profesor Fabio Amador, según su blog en National Geografic, usted visitó Cuba, como investigador de dicha institución cultura, en este sentido, le haré la siguiente pregunta ¿los arqueólogos y antropólogos cubanos han sabido proteger, restaurar y divulgar su patrimonio cultural al mundo?

Pues Cuba ha sido una experiencia fantástica, me encontré con un mundo científico arqueológico, sin necesidad de informar a otros de lo que estaba pasando, un conocimiento barbaros de metodologías en Arqueología, ellos haz excavado cosas que ni en El Salvador nos imaginamos, tienen muchas experiencias, para ellos fue importante encontrarme, ya que fue muy positivo el contacto, ya que para ellos podía yo transmitir su historia por National Geografic y lo hice como pude, de ellos lo hice, tuve al presidente de National Geografic escarbando en un proyecto ultra clasificado, donde solo puedo mencionar que es un hallazgo Precolombino que nunca se ha hallado en la Historia. Considero que los cubanos tienen técnicas muy avanzadas, pero para mí, la teoría empleada para explicar e interpretar, sigue siendo de la vieja escuela, utilizan ciertos textos rusos, en la Arqueología y Antropología, hay aspectos de la cultura intangible que no pueden ser explicadas con una visión materialista.

Estuve trabajando con Arqueólogos cubanos, di talleres de Fotografía área en la Escuela Superior de Arte, los resultados no los conozco por el momento, me di cuenta que muchas cosas que yo no hago por la falta de tecnología, ellos por el contrario se las inventaron, imagínate ellos con bolsas de basura, habían construido una piscucha (cometa) para tomar fotografías aéreas de sitios arqueológicos. Nosotros en El Salvador tenemos miles de bolsas de basura, pero nadie se pone a elaborar piscuchas con este fin. Entonces esta experiencia me dio a entender que la necesidad es la madre de la imaginación, ellos (cubanos) nunca se quedaron con los brazos cruzados, ellos inventan con lo que hay.

Fíjate que entre 2010 y 2014, viaje a Cuba investigando, pero desde 2014 hasta la fecha como “experto” en el arte, arqueología e historia de Cuba, porque voy con expediciones de National Geografic y como instructor de fotografía. Me acaban de informar sobre una Cueva en la Isla de la Juventud, con un arte rupestre, fabuloso, me encanta, porque la técnica que he utilizado en Corinto en El Salvador, la puedo usar en esta Cueva, por ejemplo, esta semana voy a Calakmul queda al Norte de Tikal a fotografiar unos cuartos que están pintados, entonces encuentras patrones de trabajo universales.

P-¿Usted ha realizado investigaciones en Egipto?

R-Bueno mira es un sueño, pero tuve la oportunidad de trabajar en Madagascar, en unas cuevas inundadas, yo nunca me hubiera imaginado hacer modelos tridimensionales debajo del agua, en una cueva de miles de fósiles que comprueban de cierta forma quién fue el causante de la Megafauna, el causante fueron los primeros seres humanos europeos. Encontré fósiles de pájaros gigantescos, Madagascar sigue siendo una diversidad ecológica, pero la variedad que había antes de la llegada del hombre moderno era mucho más amplia, es un ejemplo de como el ser humano moderno destruye a la diversidad.

Continuara…