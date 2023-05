TSE no actúa ante campaña adelantada ilegal y financiamiento de partidos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, lamentó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no está actuado como una institución de control en el tema del voto electrónico, campaña adelantada ilegal, financiamiento de los partidos, entre otros.

“Ahorita la propaganda política no está habilitada, todo lo que se ve es campaña adelantada, se está dando un desequilibrio en la contienda electoral, falta de equidad, y el TSE no lo quiere ver o se tapa los ojos para no ver. El Tribunal se abstiene de iniciar procesos sancionatorios contra partidos políticos, por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, menos se va a atrever a sancionar al partido de gobierno”, expresó.

A criterio de López, el TSE le tiene miedo a la Asamblea y a la opinión pública, está dejando que otros decidan por ellos como máxima autoridad en el aspecto electoral. En El Salvador se está alimentando la desconfianza, y administrando un proceso electoral no diseñado por el Tribunal, sino por los legisladores y fundamentalmente el Ejecutivo.

Asimismo, enfatizó que la comisión establecida para evaluar las ofertas da un paso atrás, otra vez vuelven con el estudio de cuatro empresas y ya no dos, lo cual implica una dilación en el proceso de adjudicación. La ley establecía que 8 meses antes de los comicios debía estar instalado el sistema.

“El TSE ya ha tenido una variación de criterios, porque los magistrados habían acordado que sería una contratación directa, pero ahora han dicho que se iba a solicitar una opinión técnica, entrampando la contratación. Sí el Tribunal se tarda un mes más, va a imposibilitar que el sufragio esté listo para el día de la elección”, añadió en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

En el caso del voto en el exterior el presupuesto es de $59 millones, y del voto nacional de $70.2 millones, estos van en función de darle a una empresa tanto, para la ejecución del voto, así como todo el proceso de vigilancia y auditoría.

La jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal dijo que en estos momentos está por cerrar el periodo de algunos partidos para que la ciudadanía se pueda inscribir en ellos; si un instituto político no completa la planilla, implica no participar en las elecciones

“El voto en el exterior es un tema de derecho y hay que asegurarlo, es indispensable que se desarrolle bien cada etapa del proceso electoral para garantizarlo; hay registro de los salvadoreños que han sacado el DUI con dirección en el exterior, pero no existe un dato sobre cuántas personas con DUI han salido del país y no ha modificado la dirección que tenían”, reiteró.

También, aseguró que la participación ciudadana es muy importante, y uno de los derechos más básicos, por lo cual, el voto masivo mata fraude, sin embargo, la actual situación aleja a la gente de los procesos electorales, por ello, el TSE debería brindar información de los resultados de las reuniones, no subir videos que se van a reunir.