El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. Trump anunció el viernes que Estados Unidos dará por terminadas todas las conversaciones comerciales con Canadá debido al impuesto canadiense sobre servicios digitales aplicado a compañías tecnológicas de Estados Unidos. (Xinhua/Hu Yousong) (oa) (ra) (ce)

Trump dice que planea imponer aranceles adicionales del 10 % a Canadá por polémica publicitaria

26 octubre, 2025

NUEVA YORK/Xinhua

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado su intención de imponer un arancel adicional del 10 por ciento a los productos canadienses, en respuesta a un anuncio televisivo crítico con su política arancelaria.

 

