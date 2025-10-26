El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. Trump anunció el viernes que Estados Unidos dará por terminadas todas las conversaciones comerciales con Canadá debido al impuesto canadiense sobre servicios digitales aplicado a compañías tecnológicas de Estados Unidos. (Xinhua/Hu Yousong) (oa) (ra) (ce)
Trump dice que planea imponer aranceles adicionales del 10 % a Canadá por polémica publicitaria
Redacción Nacionales
26 octubre, 2025
Mundo, Portada
190 Vistas
NUEVA YORK/Xinhua
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado su intención de imponer un arancel adicional del 10 por ciento a los productos canadienses, en respuesta a un anuncio televisivo crítico con su política arancelaria.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Ver también
Compartir “En el país se ha profundizado la precarización laboral, la falta de estabilidad en el …