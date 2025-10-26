Página de inicio » Deportes » PNC captura a seguidores de Alianza por agredir a aficionados del FAS

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a los responsables del ataque a un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS, todos los detenidos son seguidores del Alianza.

El hecho ocurrió la tarde del sábado sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en sentido hacia Santa Ana, donde varias personas resultaron lesionadas y atendidas en el lugar, sin precisar la cantidad.

“No vamos a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos. Este acto de intolerancia social no quedará impune, y continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de todos, sin excepción”, publicó la PNC en redes sociales.

El incidente ocurrió debido al partido de futbol entre los equipos de FAS y Alianza en la jornada 18 del Apertura 2025, en el estadio Óscar Alberto Quiteño, de Santa Ana.

