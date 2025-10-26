Arrancan en Argentina elecciones para renovar al Congreso

Compartir

TeleSUR

Con la apertura de los centros electorales en Argentina a partir de las 08H00 se dará inicio a las elecciones legislativas en las que más de 35 millones de argentinos votarán para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado.

Las mesas de votación permanecerán habilitadas en todo el país hasta las 18H00. Este horario es unificado para toda la Argentina, sin importar la provincia o localidad.

En estos comicios compiten 297 listas de candidatos de 129 fuerzas políticas de todo el país, acorde con datos de la Cámara Electoral Nacional.

Los distritos que eligen legisladores para la cámara alta, en este turno electoral, son Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

Este nuevo proceso comicial determinará la composición del Congreso para los dos últimos años de mandato de Javier Milei quien llega a mitad de su mandato bajo un fuerte rechazo social y varios escándalos de corrupción.

Actualmente, el partido de gobierno, La Libertad Avanza, cuenta con un poder limitado en el Congreso.

Por su parte, Fuerza Patria se presenta como la principal fuerza de oposición al partido presidencial en los comicios de este domingo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...