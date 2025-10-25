Organizaciones conmemoran Día del Defensor y Defensora de Derechos Humanos

Compartir

Las organizaciones que conforman la Comisión Promemoria Histórica de El Salvador conmemoraron el Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humano, decretado por la Asamblea Legislativa en el año 2013, desde entonces, cada 26 de octubre se recuerda a estas personas que fueron asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado, por ejercer esta gran labor.

Entre los principales defensores de Derechos Humanos en El Salvador está, Monseñor Romero, Marianella García Villas, Ana Daisy Molina, José Roberto Rivera Martelli, Ramón Valladares; también, se conmemora el asesinato de Herbert Anaya Sanabria, ocurrido el 26 de octubre de 1987, quien fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

“Este día también es importante hablar de la memoria

histórica y reconocer la labor, de quienes han estado trabajando en derechos humanos, pero también expresar la preocupación por la crisis en relación al trabajo de las personas defensoras, ya que actualmente se viven condiciones graves de persecución, intimidación y criminalización”, expresó Alejandro Díaz, abogado de la Asociación Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández»

El decreto No. 288 aprobado por la Asamblea Legislativa señala que en el país muchas personas han dedicado sus mejores esfuerzos a defender y promover los derechos humanos, contribuyendo de esta manera, a la construcción progresiva del Estado democrático y constitucional de derecho en el país.

