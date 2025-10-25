MARN señala que inicia transición hacia la época seca

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el país inició la transición hacia la época seca, las lluvias irán disminuyendo, aunque aún podrían ocurrir algunas en los próximos días, el avance de frentes fríos desde el norte está favoreciendo el ingreso de aire más seco. La influencia indirecta del huracán Melissa mantendrá vientos en El Salvador.<

“A partir de media tarde del sábado, se prevé más nubosidad en zonas altas de montañas y sectores de la franja volcánica, con alguna lluvia en sectores de la zona nororiental. Viento variando de 9 a 18 km/h, y brisas ocasionales de hasta 30 km/h, más sensibles en zonas altas del norte y occidente”, detalla el pronóstico de Medio Ambiente.<

La tormenta Melissa se ha convertido en huracán y es posible que se intensifique rápidamente, a 230 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, en El Salvador continuará manteniendo el viento del noreste, transportando una ligera cantidad de humedad desde el Caribe, lo que generará nubosidad y brisas en algunos momentos del día<

Mientras tanto, en el Pacífico se mantiene la tormenta tropical Sonia al suroeste de la península de Baja California, México, con dirección al oeste, a 13 km/h, este sistema no afectará las condiciones atmosféricas de El Salvador.<

El MARN reiteró que se tendrán la alternancia de días con lluvias y sin precipitaciones hasta que la época seca se establezca plenamente entre la segunda y tercera semana de noviembre. La temporada de huracanes finaliza oficialmente el 30 de noviembre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...