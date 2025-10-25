El sindicalismo enfrenta persecución y criminalización bajo el régimen de Bukele: BRP

Compartir

“En el país se ha profundizado la precarización laboral, la falta de estabilidad en el empleo público, la desigualdad salarial y la represión contra quienes defienden los derechos de los trabajadores”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señalaron que el sindicalismo salvadoreño enfrenta una nueva etapa de persecución y criminalización, bajo el régimen autoritario del presidente de la República, Nayib Bukele.

“Este régimen ha impulsado un modelo neoliberal, autoritario y antisindical, que pretende eliminar toda forma de organización independiente que defienda los derechos laborales. Durante estos años del régimen de excepción, decenas de sindicalistas han sido capturados arbitrariamente, otros han sufrido hostigamiento, amenazas, despidos injustificados e incluso muertes dentro de las cárceles en condiciones inhumanas”, manifestó Marisela Ramírez, dirigente del BRP.

Ramírez dijo que cada 31 de octubre se recuerda con dignidad la historia de lucha, resistencia y sacrificio del movimiento sindical en El Salvador, esta fecha remonta a los orígenes de la organización obrera en el país, a las huelgas históricas de los años 40 y 50, a las luchas por la jornada laboral de ocho horas, por los salarios justos y el derecho a sindicalizarse.

Pero, también se recuerda a los miles de mujeres y hombres que durante la represión de los años 70 y 80 ofrecieron su vida defendiendo la justicia social y la dignidad de la clase trabajadora.

Ramírez enfatizó que desde 2019 cuando Bukele inició en el gobierno se han violentado los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, pilares fundamentales reconocidos en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Mientras el gobierno promueve megaproyectos privatizadores, como la Red Nacional de Hospitales y la entrega de servicios públicos a manos privadas, se profundiza la precarización laboral, la falta de estabilidad en el empleo público, la desigualdad salarial y la represión contra quienes defienden los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que las instituciones laborales, lejos de proteger, se han sometido al control político del Ejecutivo, dejando sin voz ni amparo a miles de trabajadores del sector público y privado.

La dirigente del BRP destacó que, frente a este panorama de injusticia y autoritarismo, el movimiento sindical salvadoreño reafirma su compromiso histórico con la defensa de los derechos laborales, económicos y sociales del pueblo.

“Hoy más que nunca, llamamos a fortalecer la unidad y la organización sindical, a reconstruir la fuerza colectiva de los trabajadores, a articularnos con los movimientos sociales y populares, y a seguir luchando por un país donde haya justicia, dignidad y trabajo con derechos, conmemoramos esta fecha no como un acto simbólico, sino como una jornada de resistencia y esperanza”, agregó.

Wilfredo Berríos, del Frente Sindical Salvadoreño (FSS), consideró que el ejemplo de los sindicalistas caídos debe inspirar la lucha presente, por ello, el próximo jueves 31 de octubre están convocadas las organizaciones sindicales, sociales y populares a conmemorar el Día del Sindicalista Salvadoreño, en el Parque Cuscatlán, a las 8:00 a.m., para levantar juntos la voz por la libertad sindical, la justicia laboral y los derechos humanos del pueblo trabajador.

“Ese día también conmemoramos a Febe Elizabeth Velázquez, alguien que dio su vida y abonó a los diferentes sectores, en especial los sindicalistas, el 31 de octubre en la Plaza de la Resistencia, del Parque Cuscatlán, podamos hacer el honor hacia ella, así como los héroes y heroínas que murieron por estas causas”, agregó.

Según Erika De León, desde 2019 la clase trabajadora organizada ha venido sufriendo un consecutivo golpe, principalmente de la institución encargada de tutelar el ordenamiento de los sindicatos, como es el Ministerio de Trabajo, quien condiciona a los sindicatos a replegarse a sus políticas, de lo contrario no les entrega las credenciales en el tiempo establecido.

“Eso demuestra la incompetencia de un Ministerio porque no está respetando los derechos laborales. Igualmente, muchas personas organizadas dentro de las instituciones están con el miedo a perder sus trabajos, no hay estabilidad laboral en las instituciones”, recalcó.

A criterio del BRP, es urgente que esas instancias internacionales hagan una verificación del cumplimiento de los derechos laborales, asimismo, presionen al Estado salvadoreño para garantizar que se cumplan los tratados y convenios a los cuales está suscrito el país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...