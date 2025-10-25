Fallo definitivo de absolución en espera hasta noviembre

Compartir

En caso de Ambientalistas de Santa Marta

Los ambientalistas de Santa Marta capturados y acusados de un asesinato que no cometieron durante la guerra civil y que han sido absueltos del crimen en dos ocasiones, tendrán que esperar el fallo definitivo de absolución hasta finales de noviembre.

Según informó Alfredo Leiva, de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), se reprogramó nuevamente la entrega por escrito del fallo que absolvió a cinco ambientalistas de Santa Marta. La entrega quedó fijada para el 28 de noviembre.

Este caso ha tenido en vilo a los acusados, sus familias, organizaciones y a la misma comunidad Santa Marta, porque desde que fueron capturados los ambientalistas, el proceso que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contenía irregularidades y pruebas irreales.

El 24 de septiembre pasado, el Tribunal de San Vicente emitió un fallo oral que absolvió a ocho personas, entre ellas los cinco ambientalistas de Santa Marta, de los cargos de homicidio relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado, al no encontrarse pruebas suficientes.

Sin embargo, tras el fallo oral, el tribunal debía remitir el documento escrito de absolución, pero la audiencia para la entrega de ese documento fue pospuesta y reprogramada para el 28 de noviembre; según ADES, la suspensión obedeció a carga laboral del tribunal.

Una vez que el tribunal entregue el fallo por escrito, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la posibilidad de interponer una apelación, si así lo decide, dijo Leiva.

“Estas son acciones dilatorias, dijo Leiva, al calificar la nueva reprogramación. En su opinión, esto es lo que ha marcado el desarrollo del proceso al no contar con pruebas reales para la acusación. ADES espera que la FGR se abstenga de apelar la resolución una vez que reciban el documento.

