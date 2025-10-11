Compartir

Marlon Chicas -El Tecleño Memorioso

533 años han pasado desde la llegada de Cristóbal Colon al continente americano, trayendo consigo nuevas creencias, culturas, tradiciones y costumbres que, obligó a los pueblos originarios al ocultamiento de sus ritos y prácticas, por temor a los colonizadores ibéricos.

En la actualidad, continúan esfuerzos significativos por preservar, rescatar y promover dichas tradiciones autóctonas, como lo investigado por jóvenes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Santa Cecilia, integrados por: Jaime Alejandro Chicas Morales, Diego Humberto Jovel Rivera, Santiago Josué Linares Martínez, Rodolfo Ariel Mora Avendaño y Josué Emmanuel Palacios Villalta.

La investigación de estos jóvenes aborda una variedad de usanzas relacionadas con el “Paisaje Cultural Inmaterial” en la que se refleja tradiciones heredadas de nuestros ancestros, que perduran en el tiempo tales como: juegos, gastronomía, leyendas, ceremonias etc.

¿Pero que, son las tradiciones ancestrales? es el conjunto de prácticas, creencias, rituales y saberes transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad o pueblo indígena, que forma parte de su identidad cultural y expresa su relación con el mundo.

Estas tradiciones incluyen conocimientos sobre el manejo del ambiente, expresiones artísticas, ceremonias espirituales y prácticas agrícolas, esenciales para comprender la cosmovisión y herencia de los pueblos originarios.

Entre estas costumbres se encuentran, el Día de la Cruz que, en tiempos de los pueblos nativos era ofrecido a Xipe Totec “dios de la fertilidad”; con la llegada de la fe cristiana a nuestras tierras se cambió por el uso de la “Cruz de palo de jiote”, con el fin de agradecer a Dios por la fecundidad de la “Pacha Mama o Madre Tierra”, como se le conoce en las comunidades indígenas.

La conmemoración a los Fieles Difuntos en la que, se expresa el sentimiento a quienes ya no están entre nosotros. por su parte las comunidades indígenas ofrecen bebidas, alimentos u otros objetos que en vida el fallecido ocupó en sus labores diarias.

El uso de la medicina tradicional combinando lo mágico, lo religioso, la superstición y la ciencia, ocupada por nuestros mayores, en la que se exalta la bondad de plantas, animales y minerales. La gastronomía tradicional, basada en el uso frecuente del maíz.

En resumen, 533 años han pasado de la conquista española y nuestros pueblos originarios continúan resistiendo a nuevas culturas foráneas, “y aquí seguimos los mismos en las mismas laderas, tejiendo nuestras ropas y hablando nuestras lenguas” ¡Estamos vivos, seguimos vivos! Alux Nahual.

