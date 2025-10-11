Nace Cosmo Producciones: Una nueva órbita de experiencias y emociones

El Salvador abre paso a una nueva era en la industria del entretenimiento con la llegada de Cosmo Producciones, una productora que nace con el firme propósito de traer al país conciertos, exhibiciones, festivales y espectáculos de primer nivel.

Cosmo Producciones surge como respuesta a la creciente demanda de eventos de calidad internacional, con una misión clara: crear experiencias únicas que no solo incluyen conciertos, sino también exhibiciones, shows deportivos y culturales, mientras se apoya al talento local, se generan empleos y se impulsa la industria creativa del país.

Durante la conferencia de prensa, Raquel Rodezno, Comercialización de Cosmo Producciones, dio la bienvenida a medios, marcas aliadas y público, resaltando:

“Nuestro compromiso es claro: elevar el nivel del entretenimiento en El Salvador, diversificar la oferta cultural y crear una nueva ventana de experiencias que conecten con todas las generaciones.”

Por su parte, Chelissa Saravia, directora de marketing, destacó la visión y estrategia de la productora, anunciando los primeros proyectos:

31 de octubre: SIN CITY – Fiesta de Halloween en Salamanca, junto a Super B y Circo Events. 1 de noviembre: Beto Cuevas Acústico en Salamanca, un show íntimo y muy especial.

22 de noviembre: Kudai regresa a El Salvador con un concierto lleno de nostalgia y energía.

Además, Cosmo Producciones adelantó que para 2026 prepara espectáculos de gran formato con artistas internacionales como Yandel Sinfónico, P.O.D., Nitro Circus y The Killers, entre otros.

“Queremos que el público salvadoreño viva espectáculos al nivel de las grandes capitales del mundo”, afirmó.

Con esta propuesta, Cosmo Producciones promete ser un nuevo motor para la industria creativa y cultural en El Salvador, apostando por espectáculos de primer nivel y consolidándose como un referente en la producción de eventos.

