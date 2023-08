Torneo Apertura influye en la preparación de la selecta para Liga de Naciones de CONCACAF

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El técnico de la selección nacional Hugo Pérez habló en conferencia de prensa sobre lo que implica que el torneo de Apertura 2023 haya dado inicio, ya que según el estratega, es un aspecto que influye de forma negativa al rendimiento de los jugadores en su preparación rumbo a la competencia regional.

El técnico mencionó que existe inconveniente sobre la jornadas que se desarrollan en el torneo Apertura con el préstamo de los jugadores, debido a que los seleccionados no están debidamente descansados, luego de jugar los partidos del torneo, para las concentraciones que se realizan rumbo a la fase de grupos de la liga de Naciones de CONCACAF.

“Yo creo que mirando hacia el futuro en los próximos microciclos tendremos que analizar bien para sacar provecho de los jugadores, porque no podemos tener microciclos cuando la mayoría de equipos juegan los domingos, los jugadores vienen cansados y no tiene recuperación correcta, entonces, tampoco nosotros lo vamos a reventar”, destacó.

Pérez hizo énfasis en que “tal vez” con un acuerdo con los equipos, los jugadores que están en selección y al mismo tiempo en el torneo puedan jugar los sábados y no los días domingos para tener ciertos periodos de descanso, y de esa forma que se puedan concentrar los días lunes con la selecta, porque para este microciclo fue difícil trabajar solo con seis o siete jugadores.

Respecto si tendrán o no enfrentamientos amistosos antes de dar inicio a la Liga de Naciones mencionó: “La dificultad más grande que tenemos en el país es que la liga ya comenzó y para ir a jugar un partido amistoso es muy difícil que presten los jugadores, aquí y afuera. He hablado con el presidente acerca de partidos internacionales, y si no tenemos el grupo completo mejor no ir porque no quiero pasar el problema que pasamos en Nicaragua. Después me culpan, y culpan a la selección de que no sirve cuando no tuvimos la preparación correcta”, infirió.

El cancerbero salvadoreño Mario González, habló sobre los antecedentes que tiene la azul y blanco con la selección guatemalteca, uno de los países que enfrentará en septiembre, específicamente de la última goleada que el equipo del quetzal le impuso a los cuscatlecos en el mes de abril del año pasado, por lo que mencionó que deben estar concentrados y aprovechar las oportunidades para marcar goles y mantener una línea defensiva sólida.

“Todas las selecciones han cambiado su forma y nosotros también vamos en ese camino. Todo el grupo está comprometido en lo que se va a hacer y para eso estamos trabajando”, dijo el portero de la selecta y de Alianza FC.