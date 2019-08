Surf asegura primera medalla salvadoreña en Lima 2019

Manahen González

La sonrisa en su rostro y el puño izquierdo en alto denotaban que el surfista Bryan Pérez era consciente de lo que acababa de conseguir: asegurar la primera medalla para El Salvador en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pérez, quien compite en la categoría open, volvió a domar las olas de la Playa Punta Rocas y consiguió derrotar con puntaje de 12.57-11.34 al costarricense Anthony Fillingim.

“Es un sueño estar aquí, disfrutando del momento y de estas olas super lindas. Al momento de la competencia hubo una voz interior que me dijo ya es hora que derrotemos a los ticos y pues conseguimos la victoria”, expresó el surfista oriundo de la comunidad Río Mar, de La Libertad.

De esta forma, el surfista salvadoreño clasificó al último heat eliminatorio en el que definirá con el peruano Lucas Mesinas, quien avanza a la final por la medalla de oro y el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Ahora bien, si Pérez pierde el sábado ante Mesinas, tendrá una última oportunidad de acceder a la final por la medalla de oro en un duelo de repechaje.

Pero si el surfista pierde ese repechaje, se agenciaría automáticamentea medalla de bronce y por ello es que El Salvador ya tiene asegurada una presea.

No obstante, Pérez tiene claro que quiere la medalla de oro y el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Ya aseguramos la medalla de bronce y si Dios quiere una de oro y un pasito más cerca de Tokio 2020, porque ese es el objetivo de nosotros y todos los salvadoreños.

Por su parte, Josselyn Alabí, de la categoría surf sup, acabó tercera en su heat eliminatorio al ser superada por Vania Torres, de Perú, e Isabella Gómez, de Colombia.

De esta forma, Alabí, que sumó 5.80 puntos, irá a repechaje para determinar si sigue en competencia o no. “Un poco desilusionada por no haber conseguido el objetivo en este heat, pero mañana tenemos una nueva oportunidad para seguir avanzando y si no, pues nos quedará una linda experiencia”, expresó la atleta salvadoreña.

Sin puntería

El Tiro olímpico, por su parte, sigue sin tener buena puntería en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Ayer, por ejemplo, los dos atletas que vieron acción en la modalidad 25 metros pistola tiro rápido no consiguieron avanzar a las finales.

Fue así que Ángel Vidal acabó 18 con 271 puntos, mientras que Jorge Pimentel finalizó 21 con 264 unidades.