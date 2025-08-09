Superintendencia de Regulación Sanitaria alerta sobre el uso de Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Superintendencia de Regulación Sanitaria alerta a la población salvadoreña a no consumir la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, ya que podría causar «efectos no deseados». El Salvador se suma a las autoridades de Brasil, Ecuador, Guatemala y otros países latinoamericanos que también han emitido advertencias por un riesgo potencial para la salud bucal asociado a este producto

Según la autoridad nacional, este producto puede generar sensación de ardor en la boca, dolor en encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales o hinchazón en la mucosa oral. Por ello, recomendaron suspender su uso de inmediato y reportar cualquier síntoma al call center 194 incluyendo el número de lote.

El presente aviso se emite exclusivamente para el producto Colgate Total Active Prevention Clean Mint, señala la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

