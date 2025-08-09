MARN registra más de 730 sismos en San Lorenzo, Ahuachapán 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre la actividad sísmica localizada en el distrito de San Lorenzo y alrededores, en el departamento de Ahuachapán, donde han registrado más de 700 sismos desde el 29 de julio pasado. La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 03:21 p. m. del 29 de julio y las 10:00 a. m. de este día 09 de agosto de 2025, un total de 738 sismos.

El área epicentral está ubicada en el distrito de San Lorenzo, Ahuachapán. Del total de sismos registrados, 145 han sido reportados como sentidos por la población de San Lorenzo y alrededores. Las magnitudes de los sismos sentidos oscilan entre 2.5 y 5.9 en la escala de Richter.

El sismo sentido más intenso ocurrió a las 03:21 p. m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter y una intensidad de VI en la escala Mercalli Modificada en San Lorenzo. Un segundo evento ocurrió a las 03:25 p.m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.6 y una intensidad de VI en San Lorenzo.

En las últimas 24 horas se han registrado 16 sismos en la zona epicentral, de ellos 3 han sido reportados como sentidos por la población de San Lorenzo y alrededores. El último sismo sentido se registró a las 07:36 p.m. del día 08 de agosto, con una magnitud de 2.9 y una profundidad de 4.0 km.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona. De acuerdo con el pronóstico de réplicas prevalece una probabilidad alta de ocurrencia de sismos con magnitudes entre 3 y 4 para los próximos días.

