FGR captura a 28 sujetos que se dedicaban a varios delitos 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) informa que luego de meses de investigación, se ordenó la detención de 28 personas por diferentes delitos cometidos en San Salvador Oeste. En uno de los casos, uno de los capturados se hizo pasar por amigo de una de las víctimas. Le hizo creer que vivía en el extranjero y que vendría al país con regalos para ella y a sus hijos.

Al acercarse la fecha del supuesto viaje, le dijo a la víctima que le retuvieron las maletas en la aduana del aeropuerto y que necesitaba ayuda con cierta cantidad de dinero para pagar los impuestos. La persona afectada le creyó, le depositó el dinero y el acusado, inmediatamente, la bloqueó y no hubo más comunicación.

Otro de los capturados se hacía pasar por vendedor de carros usados en redes sociales. Una de las víctimas lo contactó para pedirle información sobre un vehículo en específico. Cuando llegaron a un acuerdo, este sujeto le pidió cierta cantidad de dinero a la persona en concepto de adelanto, pero luego de recibir el dinero en su cuenta bancaria, bloqueó a la víctima.

Los delitos que se les atribuyen son: estafa, apropiación indebida de vehículo automotor, usurpación de inmueble, estafa por medios informáticos, amenazas con agravación especial, agresión sexual en menor o incapaz. Durante las capturas, se realizaron allanamientos en coordinación con la PNC en Apopa, Ilopango, Ciudad Delgado, Mejicanos, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nueva Concepción.

Todos los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en los próximos días, señaló la FGR.

