MARN prevé lluvias para este sábado 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este sábado en la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias puntuales en la cadena volcánica y cercanías.

En la tarde, se esperan lluvias y tormentas puntuales en la zona montañosa norte y cordillera volcánica, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Luego, se tendrán un poco más organizadas al norte de los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.

Por la noche, se esperan lluvias y tormentas en la zona oriental, las cuales, se irán desplazando hacia sectores de la zona centro en el transcurso de la noche, con la posibilidad de extenderse hacia el occidente del país.

Durante el desarrollo y la formación de las tormentas, es posible el desarrollo de ráfagas superiores a los 40 km/h. El viento se tendrá del noreste y este, entre los 10 a 20 km/h. Solo por la tarde se tendrá del sur, asociado a la brisa marina, entre los 8 a 18 km/h.

El ambiente estará cálido en el día, fresco en la noche y madrugada. Según el MARN, estas condiciones se deben a una vaguada situada sobre Centroamérica, permitiendo las lluvias y tormentas en el territorio nacional.

