EN SÓLO SEIS AÑOS, #BUKELE SUPERÓ LA DEUDA DE LOS 20 AÑOS DE ARENA

Por David Alfaro

09/08/2025

— En sólo seis años, Bukele ha incrementado la deuda pública en aproximadamente $12,825 millones (hasta junio de 2024, sin los nuevos montos del primer semestre 2025), superando el incremento total de los veinte años bajo ARENA, que fue de unos $9,374 millones. Bukele ha añadido más deuda en menos tiempo, situando la deuda total salvadoreña en $32,106 millones al cierre de 2024. —

El promedio anual de endeudamiento durante ese período bajo Bukele, ronda los $2,300 millones, casi cinco veces más que el promedio de los gobiernos de ARENA, que fue de $469 millones por año. Este ritmo ha sido posible gracias al control absoluto de la Asamblea Legislativa, que ha aprobado préstamos millonarios sin debate técnico ni fiscalización ciudadana.

A esto se suma el uso intensivo de los fondos de pensiones. Desde la reforma de 2022, la deuda previsional del Estado se ha duplicado: pasó de aproximadamente $5,082 millones en junio de 2019 a más de $10,789 millones en 2025. Sólo entre enero de 2023 y junio de 2024, su gobierno emitió Certificados de Obligaciones Previsionales por aproximadamente $1,719 millones del ahorro de los trabajadores, es decir, unos $95 millones por mes.

A pesar de este endeudamiento acelerado, no hay mejoras sustanciales en salud, educación ni empleo: los hospitales siguen con falta de insumos, muchas escuelas están deterioradas y la inflación ha golpeado el bolsillo de las familias. Buena parte de la deuda ha servido para cubrir gasto corriente, propaganda y contratos sin control ni transparencia.

La deuda pública hasta junio 2024, equivalía a aproximadamente el 88.9% del PIB, y organismos como el Banco Mundial y el FMI han advertido sobre la fragilidad fiscal del país.

Si el ritmo de endeudamiento de Bukele se mantiene, la deuda pública de El Salvador podría superar los 35,000 millones ya en 2026 y llegar a los 40,000 millones hacia mediados del año 2028.

Mientras Bukele sigue culpando al pasado, los datos son claros: su presente ya está hipotecando seriamente el futuro de El Salvador.

🚩Fuentes consultadas:

Banco Central de Reserva de ES

Ministerio de Hacienda de ES

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Banco Mundial

