Subinspector de la PNC se habría suicidado en San Miguel 

Redacción Nacionales 26 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Subinspector de la PNC se habría suicidado en San Miguel  79 Vistas

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Un oficial de policía fue encontrado sin vida dentro de la delegación de San Rafael Oriente en San Miguel. Según la institución policial se disparó con su arma.

La Policía Nacional Civil informó la noche domingo sobre lo sucedido, esto luego que en redes sociales la noticia se hiciera viral.

«Lamentamos informar que en el puesto policial de San Rafael Oriente, en San Miguel, uno de nuestros subinspectores se suicidó con su arma de equipo», dijo la PNC en sus redes sociales.

Según la PNC, el oficial de policí tenía un cuadro clínico por depresión.

«Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia», expresó la corporación policial.

El presunto suicidio habría ocurrido a las 15:35 de este 25 de diciembre.

El subinspector fue identificado cómo Héctor Antonio Mejía. El cuerpo presentaba una lesión de bala, y fue encontrado por un agente, en el el inodoro de la delegación de San Rafael Oriente.

