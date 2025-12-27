Despiden 700 empleados de FOSALUD

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Trabajadores de FOSALUD (SITRAFOS) informó que un aproximado de 700 empleados, con años de servicio en la institución, han recibido cartas de destitución justo a final de año, golpeando directamente la estabilidad laboral y emocional de las familias afectadas.

“Expresamos públicamente nuestra profunda indignación y rechazo ante la forma en que se está tratando a trabajadores que, durante años, entregaron su vida laboral al servicio de la población y que hoy, de manera injusta están recibiendo cartas de destitución”, señaló la secretaria general de SITRAFOS, Brenda Peña.

Peña dijo que esta decisión afecta de manera directa a la ciudadanía y constituye una falta de reconocimiento al personal de salud en su compromiso, vocación y sacrificio demostrado a lo largo de los años en la atención oportuna y humana de la población, tal como quedó demostrado durane la pandemis del Covid19, que el mismo gobierno los buatizó como “los héroes” del país.

“La reducción de personal impactará negativamente en la calidad y oportunidad de la atención que la población merece, hacemos un llamado solidario a todos los trabajadores del sistema público de salud que han sido afectados por estas decisiones, nuestro compromiso es acompañarlos, respaldarlos y luchar junto a ustedes para enfrentar este momento complejo”, reiteró Peña.

Recientemente, también se conoció del despidos de más de mil trabajadores del Hospital Rosales, y más de un centenar de trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...