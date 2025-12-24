Gobierno despide masivamente a empleados del ISSS y hospital Rosales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Previo a la Nochebuena, el Ministerio de Salud despidió un aproximado de mil empleados del hospital Rosales, quienes cuando desalojaron las instalaciones antiguas habían sido trasladados al hospital Central, Bautista y Paravida, la única explicación dada al personal es que sus plazas fueron suprimidas.

Los empleados expresaron que este 23 de diciembre todos los trabajadores del antiguo hospital Rosales fueron despedidos, incluyendo personal administrativo, enfermeras, médicos generales y especialistas.

“Desde hace varios días se decía que el personal antiguo no cumplía con los requisitos para continuar en el nuevo edificio del hospital Rosales; es decir, ser menor de 35, no estar afiliado a ningún sindicato. A los nuevos empleados ya los tiene el gobierno, han estado recibiendo capacitación, estos serán contratados por servicios profesionales sin ninguna prestación», explicó una de las personas despedidas

Más de 900 enfermeras del hospital Rosales han sido obligadas a firmar el retiro voluntario, de lo contrario no recibirán la indemnización; también, se reportaron despidos en el hospital San Juan de Dios, en San Miguel y 150 empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo (CONADESA) destacó que firmar un supuesto retiro voluntario no garantiza el pago inmediato ni completo de sus prestaciones, en muchos casos abre la puerta a la pérdida de derechos laborales adquiridos.

Recalcó que el retiro voluntario cuando es impuesto o condicionado no es voluntario, y puede dejar al trabajo en indefensa jurídica, existen antecedentes donde tras la firma, los pagos se retrasan o no se cumplen.

A criterio del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, es una injusticia para el personal de enfermería del hospital Nacional Rosales, despedir a estas personas a puertas de la Navidad es cruel e inhumano, porque no existe una base legal que lo sustente.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) señaló que el personal de salud cierra este año como uno de los más oscuros y dolorosos marcado por despidos masivos injustificados, ejecutados sin debido proceso, sin estabilidad laboral y sin garantizar salarios ni indemnizaciones justas a quienes durante décadas fueron héroes, salvaron vidas y sostuvieron el sistema de salud en los momentos más difíciles del país.

“Hoy se les responde con abandono, persecución y violaciones a sus derechos laborales, hoy, miles de trabajadores del Seguro Social están siendo sacados y humillados por la puerta trasera de la institución a la cual entregaron su vida laboral, atendiendo a la población día y noche con compromiso y vocación”, indicó el STISSS.

Según el sindicato, esta situación ha generado una crisis sin precedentes, donde la población acude a los centros de atención y no recibe servicios oportunos, la ciudadanía se ha convertido en víctima directa de una administración indiferente al derecho fundamental a la salud, generando un creciente descontento social.

A causa del despido de médicos, enfermeras y personal del área de diálisis en el Hospital Zaldaña a Guillermo Galeano le desconectaron su diálisis, le interrumpieron un tratamiento vital para su vida.

Hoy, su vida depende de una diálisis urgente en una institución privada con un costo de $200, porque el sistema público no lo podrá seguir atendiendo por falta de personal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...