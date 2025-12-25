FMLN se solidariza con los despedidos y llama a la organización

Redacción Diario Co Latino

En su mensaje de Navidad, pronunciado la Noche Buena a través de las redes sociales, el secretario general del partido Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, se solidarizó con los despedidos por el gobierno de Nayib Bukele la víspera de la Navidad, y los llamó a la organizarse.

Antes, Flores dijo que el país pasa por “un momento bastante complicado… a pesar de ser una fecha que nos llama a la unidad familiar a la reconciliación a esperar el nacimiento del más grande ser que ha habido llegar a este país, este mundo, esta humanidad”.

Para muchos, la Navidad es encender árboles gigantes, para otros echar a la gente del trabajo sin escrúpulos, dejar a la gente sin empleo, sin comer, pero tenemos que recordar que la navidad es precisamente un momento de reflexión”, agregó.

“Muchos han sido despedidos este día (miércoles) miles de salvadoreños y salvadoreñas despedidos de sus empleos, doctores, doctoras, han dejado barrido por completo el sistema de salud. Me solidarizo con ellos y los invito a que luchen junto a nosotros”, llamó el secretario general del partido de izquierda.

“Esto no es fácil, perder un empleo no es fácil, conseguir empleo peor, y creo que algunos se burlan del dolor ajeno porque quizás ellos no la están pasando mal, pero muchos, y esta noche la van a pasar amarga, tomando medicina amarga, pero siempre Dios da posibilidades, siempre Dios da opciones, siempre Dios ayuda al que lucha, no al cobarde que se esconde, al que lucha Dios ayuda, provee, impulsa”, añadió Flores.

“Me solidarizo con los vendedores ambulantes que están siendo correteados no sólo en el centro de san salvador en muchos lugares del país, a los desempleados, a los jóvenes que no han encontrado ninguna oportunidad de empleo, pero también llamo a la unidad del pueblo, a la solidaridad, a compartir con el que no tiene”, añadió.

Finalmente, Flores envió un saludo a los luchadores, a los defensores del agua, del medio ambiente, a los familiares de los presos políticos y a los familiares de los capturados inocentes, , y llamó a “impulsar la lucha colectiva”.

