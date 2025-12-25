León XIV exhortó en Navidad al diálogo y reconciliación para la paz

Compartir

Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV exhortó hoy, en su Mensaje de Navidad, a una búsqueda responsable de la paz, mediante el diálogo y la reconciliación, para poner fin a los conflictos que aquejan a la humanidad.

En sus palabras pronunciadas al mediodía de este jueves, antes de impartir la tradicional Bendición Urbi et Orbi, frente a miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre expresó que “este es el camino de la paz: la responsabilidad”.

“Si cada uno de nosotros, a todos los niveles, en lugar de acusar a los demás, reconociera ante todo sus propias faltas y al mismo tiempo se pusiera en el lugar de quienes sufren, y fuera solidario con los más débiles y oprimidos, entonces el mundo cambiaría”, reafirmó el sumo pontífice.

En tal sentido, “cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”, añadió.

El Obispo de Roma se refirió a la compleja situación en Medio Oriente, e imploró “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, así como al conflicto en Ucrania, “para que cese el estruendo de las armas”.

“Que las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, pidió en relación con ese enfrentamiento bélico entre Kiev y Moscú.

También lamentó los sangrientos choques en Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso, la República Democrática del Congo, así como los graves problemas que aquejan “al querido pueblo de Haití” y demandó que “cese en ese país toda forma de violencia”.

A quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina los convocó para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común”, y también se pronunció a favor de que en Myanmar se devuelva la esperanza a las generaciones jóvenes, por los caminos de la paz.

El pontífice deseó en su mensaje navideño que “se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya, y que las partes implicadas continúen esforzándose por la reconciliación y la paz”.

Lamentó las devastadoras catástrofes naturales recientes, que afectaron gravemente a poblaciones enteras del sur de Asia y de Oceanía, e invitó a todos “a renovar con convicción el compromiso común de socorrer a quienes sufren”.

Se solidarizó con los habitantes de Gaza, donde debido a los ataques de Israel murieron más de 70 mil palestinos, así como con “quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení” y con “los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano”.

Previamente, en la Misa de Navidad efectuada a las 10:00 hora local en la basílica de San pedro, el papa expresó que “cuando la fragilidad ajena nos traspasa el corazón, cuando el dolor ajeno destroza nuestras certezas inquebrantables, entonces la paz ya comienza”.

“La paz nace entre ruinas que claman por una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones”, enfatizó León XIV.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...