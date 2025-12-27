Página de inicio » Nacionales » PNC procesa homicidio y suicidio en Apopa 

PNC procesa homicidio y suicidio en Apopa 

Redacción Nacionales 26 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en PNC procesa homicidio y suicidio en Apopa  105 Vistas

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Policía Nacional Civil (PNC) reporta un homicidio y un supuesto suicidio en Valle Verde, en Apopa, San Salvador Oeste. Un hombre asesinó a su pareja de vida y luego se habría suicidado tras presuntos problemas entre ambos.

Según la institución policial, la víctima es una mujer de 45, asesinada con un disparo con arma de fuego por su compañero de vida, quien después del hecho, se habría suicidado.

Según la institución policial, presuntamente existían problemas de pareja. Elementos policiales trabajan en la escena para realizar el procedimiento correspondiente.

Hasta el cierre de esta nota, las víctimas no habían sido identificadas

