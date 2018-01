Sergio Peñate: haremos una verdadera transformación social en nuestro municipio

David Martínez

Hay municipios de San Salvador que son llamados ciudades dormitorios, uno de ellos es Ayutuxtepeque, el cual tiene una extensión territorial de 8.4 kilómetros cuadrados. Una ciudad pequeña, pero quienes la quieren gobernar, dicen, la harán grande.

Este es el caso de Sergio Peñate, un abogado de profesión, quien dice haberse motivado a aceptar el reto de correr por la silla edilicia de la ciudad tuxteña para construir una ciudad para las nuevas generaciones. Por ello es que habló con Diario Co Latino para dar a conocer sus propuestas para la comuna.

-¿Cómo has diseñado tu plataforma de gobierno, qué contiene?

Nuestro municipio tiene potencialidades que si realmente se aprovechan en serio puedes apostarle a una transformación social de un municipio, que pueda convertirse en un referente nacional, ¿y por qué no?, hasta regional para que haya un nivel de vida más humano.

Un ejemplo, queremos tener un consejo ciudadano para la participación y la transparencia, lo que se convertirá como en el eje principal. ¿Por qué?, pues solo así habrá una contraloría del manejo transparente del dinero público.

Una segunda propuesta que tenemos es la construcción del Paseo Cultural y Familiar. Lo primero que queremos lograr con esto es que la gente demuestre su talento, los jóvenes y adultos tengan un espacio donde mostrar sus talentos artísticos, y lo otro es dinamizar la economía del municipio.

-¿Hay algún lugar estratégico para hacer esto, y además, esto puede atraer inversión?

Sí. Hemos pensado que esto puede funcionar en la 29, que es la calle que viene subiendo de la colonia Zacamil a topar a un supermercado famoso en el casco urbano del municipio, y hemos diseñado esa idea.

Queremos hacer un proceso social con quienes viven en la 29 y explicarles que necesitamos quitar cualquier obstáculo en la calle e intervenirla y hacerla bonita para que esto llame la inversión y especialmente motivar a que esta gente tenga un espacio donde emprender.

Claro, hemos hecho otras propuestas para generar paz y convivencia social, generar economía también genera esto, además de otras acciones como la generación de la Unidad de Principios y Valores, donde los líderes religiosos incidirán en los grupos poblacionales.

-En esta parte “humana” que propones, ¿también hay espacio para trabajar profundamente con los jóvenes del municipio?

Sí, de hecho queremos apostarle a la formación técnica-vocacional de los jóvenes, en la Santísima Trinidad hay un centro de formación que ahora está cerrado porque la actual administración no le ha dado uso, pero ya tenemos una gran ventaja, pues existe la infraestructura y queremos acercarle a la juventud distintos cursos que ofrece INSAFORP.

Pero además necesitamos que nuestros jóvenes tengan espacios para mostrar sus habilidades artísticas, y a eso le apostaremos.

Queremos incidir en la educación de nuestros jóvenes, por lo que impulsaremos programas de becas porque nos parece penoso que alguien que no tuvo $10 no pudo ir a la escuela durante la semana o a la universidad, ¿cómo lo lograremos?, con austeridad, limitando algunas cosas que el alcalde no necesita.

-¿Hay algún plan para que este plan “humano” también llegue a la zona rural?

De hecho, vamos a apostarle a la productividad, estamos proponiendo que las ONG nos ayuden a enseñarle a las personas a cómo generar dinero, que la comunidad se asocie y se formalicen, generar un modelo de economía solidaria.

Podemos gestionar ante instancias gubernamentales para generar financiamiento, además de las capacitaciones necesarias para que puedan vender sus productos.

Esto es integral, pues, siempre en la lógica de dinamizar la economía del municipio, también queremos atraer inversión de empresas de servicios, un ejemplo son los Call Center, esto también generará, además de empleo, oportunidad para los jóvenes.

-Pero estos proyectos necesitarán dinero, ¿recolecta lo suficiente la comuna como para llevarlos a cabo en tres años?

Sí. ¿Por qué digo eso? En cinco años de la actual administración municipal ha tenido más o menos $15 millones, que no es poco para una ciudad como Ayutuxtepeque, allí va incluido FODES, tasas municipales, entre otros.

De eso, el alcalde Alejandro Nochez le quedó libre aproximadamente $9 millones, por lo que solo se gastan aproximadamente $6 millones en gasto corriente, y sumémosle que prestó 1 millón para ejecutar proyectos emblemáticos, que son los mismos desde que inició su gobierno municipal y son los únicos que se han hecho, quedando libre lo que recolecta de impuestos y el FODES.

Sin embargo, no se han visto esas obras, al contrario, pues tenemos que ha gastado más o menos $13,000 en viajes y $12,000 que invirtió en asesores, con ese dinero se pudo haber financiado becas o pudieron ir como capital semilla a alguna iniciativa productiva, por eso es que pienso que si se administran de otra manera los recursos se puede hacer un poquito más.

Entonces como manejamos esas cifras, nosotros tenemos la obligación de gobernar con transparencia y junto a la gente.