Se registra homicidio en San Juan Nonualco, La Paz Este

Saúl Méndez

Colaborador

30 noviembre, 2025

Saúl Méndez

Colaborador

La tarde de este domingo 30 de noviembre fue asesinada una persona en el distrito de San Juan Nonualco, municipio de La Paz Este. La víctima, identificada como José Otoniel Gómez Hernández, de 28 años, fue atacada con arma blanca en el cantón Tehuiste Arriba. El cuerpo presentaba una lesión contundente en la cabeza.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda del responsable. Tras varias horas de rastreo, capturaron a Serafín Torres Vaquerano, señalado como el presunto autor del crimen.

De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido motivado por rencillas personales. El enfrentamiento se habría originado cuando Gómez Hernández intervino para defender a una mujer con quien el agresor mantenía una relación sentimental.

