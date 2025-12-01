Página de inicio » Latinoamerica » Concluye formalmente votación en elecciones generales de Honduras
(251130) -- TEGUCIGALPA, 30 noviembre, 2025 (Xinhua) -- Personas se forman mientras esperan para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025. Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir a un nuevo presidente y sus tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes del Parlamento Centroamericano, entre otros cargos. (Xinhua/David de la Paz) (dp) (rtg) (da)

Concluye formalmente votación en elecciones generales de Honduras

30 noviembre, 2025

TEGUCIGALPA/Xinhua

La votación en las elecciones generales de Honduras concluyó formalmente a las 18:00 hora local (24:00 GMT) de este domingo, aunque miles de electores continúan ejerciendo el sufragio, en tanto la Ley Electoral del país centroamericano contempla que las Juntas Receptoras de Votos únicamente pueden cerrar una vez haya votado la última persona que estaba en la fila al momento del cierre.

