Concluye formalmente votación en elecciones generales de Honduras

(251130) -- TEGUCIGALPA, 30 noviembre, 2025 (Xinhua) -- Personas se forman mientras esperan para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025. Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir a un nuevo presidente y sus tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes del Parlamento Centroamericano, entre otros cargos. (Xinhua/David de la Paz) (dp) (rtg) (da)