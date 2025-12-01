(251130) -- TEGUCIGALPA, 30 noviembre, 2025 (Xinhua) -- Personas se forman mientras esperan para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025. Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir a un nuevo presidente y sus tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes del Parlamento Centroamericano, entre otros cargos. (Xinhua/David de la Paz) (dp) (rtg) (da)
Concluye formalmente votación en elecciones generales de Honduras
Redacción Nacionales
30 noviembre, 2025
Latinoamerica, Portada, Titular principal
220 Vistas
TEGUCIGALPA/Xinhua
La votación en las elecciones generales de Honduras concluyó formalmente a las 18:00 hora local (24:00 GMT) de este domingo, aunque miles de electores continúan ejerciendo el sufragio, en tanto la Ley Electoral del país centroamericano contempla que las Juntas Receptoras de Votos únicamente pueden cerrar una vez haya votado la última persona que estaba en la fila al momento del cierre.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Ver también
Compartir Washington/Prensa Latina El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hoy una amplia directiva respecto …