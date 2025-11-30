Honduras acude a las urnas con insólita injerencia externa

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

Más de seis millones de ciudadanos están convocados hoy a las urnas para elegir al presidente (a) que conducirá los destinos de Honduras en los próximos cuatro años, en unos comicios marcados por una fuerte intrusión externa.

La inusitada irrupción en la política hondureña del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a tres días de la cita, estremeció el escenario al punto de destrozar el llamado silencio electoral, decretado a principios de semana por el árbitro de los comicios para propiciar la reflexión del voto.

En dos polémicos e injerencistas mensajes, el magnate norteamericano interfirió en los asuntos internos de este país centroamericano, al conceder su abierto respaldo al candidato presidencial del derechista Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, a quien las encuestas ubicaron siempre en tercer lugar.

Su segunda comunicación en redes sociales fue para anunciar el indulto al también exgobernante nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2022), sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

Conocido como JOH (por sus siglas), Hernández dirigió un imperio criminal protegido por cárteles internacionales que traficaron -según evidencias presentadas en tribunales estadounidenses- más de 400 toneladas de cocaína a la nación norteña.

Además, utilizó su cargo para robar dinero de los contribuyentes norteamericanos y compró poder político con capital del crimen organizado.

Analistas estiman, sin embargo, que el inesperado ingreso de Trump en la campaña podría perjudicar las aspiraciones de Asfura, pues revive en los votantes la profunda corrupción del PN, formación manchada por la condena a JOH y décadas de saqueo y corrupción.

Con su incursión, el inquilino de la Casa Blanca sepultó las pretensiones del otro contendiente de la derecha, Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), la otra apuesta del ala conservadora nacional e internacional en las elecciones generales de este domingo.

Trump acusó a los rivales de Asfura de representar el “avance comunista”, en alusión al liberal y a la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, favorita en la mayoría de sondeos para suceder a su correligionaria de izquierda, Xiomara Castro.

En lo que los propios entendidos interpretan como un giro desesperado, sobre todo después del apoyo de congresistas republicanos de ultraderecha al postulante del PL, el presidente norteamericano dijo que Nasralla es “poco confiable”, en alusión a su inestable inclinación ideológica.

Hasta ahora, el pretendiente liberal, quien durante la campaña viajó en varias ocasiones a Estados Unidos, presumía de un supuesto apoyo de la potencia del norte.

Según algunos observadores, la postura de Trump revela lo evidente: Nasralla no tenía posibilidades de derrotar a Moncada y, en un acto de desesperación, se decantó por el nacionalista.

Los dos títeres promovidos por Washington están derrotados, afirmó la víspera en conferencia de prensa la candidata de Libre.

“Si me preguntan por qué a tres días de las elecciones un presidente de los Estados Unidos emite dos mensajes a favor de los candidatos del bipartidismo (nacionalistas y liberales), solo puedo responder de una manera: Está derrotado, presidente, sus candidatos títeres no dieron la talla”, ironizó.

“Y como está derrotado (Trump), tuvo que salir en pleno silencio electoral a realizar dos actos de campaña frente a la candidata de la resistencia, a quien el pueblo hondureño acompaña con fuerza y con una propuesta clara de democratización de la economía”, subrayó Moncada.

Exhortó al pueblo hondureño a votar masivamente para impedir el retorno del narcoestado, establecido por JOH, y de 130 años de bipartidismo oprobioso.

La exministra de Finanzas y de Defensa en el gobierno de Castro aseveró que el 27 de enero de 2026, en un acto histórico, una mujer le pondrá la banda presidencial a otra mujer.

