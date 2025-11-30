Candidata oficialista califica de históricas elecciones en Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, calificó de históricas las elecciones generales que transcurren hoy en esta nación centroamericana, las duodécimas desde el retorno a la democracia.

Honduras vive este domingo una jornada crucial, donde el voto consciente marcará el rumbo de un país que decidió no retroceder ante las élites que lo sumieron en la corrupción, el saqueo y la violencia, afirmó Moncada a periodistas, minutos antes de emitir su sufragio en un colegio capitalino.

Una de las grandes favoritas para suceder a la mandataria y correligionaria política, Xiomara Castro, la aspirante de izquierda recordó al periodo gobernado por los derechistas partidos Nacional (PN) y Liberal (PL) tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces gobernante Manuel Zelaya.

Tras mostrarse optimista respecto a su eventual triunfo en las urnas, la candidata se refirió a la tentativa de fraude del llamado bipartidismo, representado por el PN y el PL, para alterar los resultados preliminares de los comicios, conspiración denunciada a fines de octubre por la Fiscalía. Además, aludió a la injerencia en los comicios del presidente Donald Trump, quien pidió el voto para el postulante del PN, Nasry Asfura, y anunció que indultará al exgobernante nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.

El perdón a este “capo de la droga” fue tramitado por las élites políticas y económicas hondureñas ante el mal desempeño de sus dos candidatos, denunció Moncada sobre sus rivales Asfura y Salvador Nasralla, aspirante del PL.

Dijo que el indulto a JOH, como es conocido el convicto Hernández, lo pidieron el bipartidismo y las “10 familias y 25 grupos económicos” que concentran el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de Honduras, enfatizó la otrora ministra de Finanzas y de Defensa en el ejecutivo de Castro.

Interrogada sobre el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), el cual debe emitir los datos parciales al cierre de las elecciones, Moncada reiteró que fue hackeado para beneficiar a sus rivales nacionalista y liberal, como revelaron los audios divulgados por la Fiscalía.

Anticipó que Libre únicamente reconocerá el conteo de las 19 mil 167 actas físicas procedentes de las juntas receptoras de votos.

“No aceptamos el TREP tramposo que será manejado por siete empresas privadas. Hay 26 audios que delatan un plan de declarar ganador a alguien que no ha ganado”, remarcó.

Dijo estar preparada para dirigir los destinos del país y continuar con las profundas transformaciones socioeconómicas emprendidas por Xiomara Castro durante su mandato, que concluirá en enero de 2026.

“Honduras tiene una grandísima riqueza, sólo hay que aplicar la ley, habrá muchos empleos con la democratización de la economía”, sentenció Moncada.

