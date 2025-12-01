Página de inicio » Mundo » Trump confirma conversación telefónica con presidente venezolano, según diario NYT

WASHINGTON/Xinhua)

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a revelar cualquier detalle de la misma, según el diario The New York Times (NYT).

“No quiero hacer comentarios al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump a bordo del Air Force One. “No diría que fue bien o mal. Fue una llamada telefónica”, añadió a la prensa.

El presidente estadounidense también afirmó que su publicación del sábado en las redes sociales advirtiendo que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado no es una señal de que sea inminente un ataque aéreo.

“No le den más importancia”, indicó Trump, señalando que hizo la alerta “porque consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso”.

El mandatario norteamericano dijo en la publicación del sábado que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debía considerarse cerrado en su totalidad.

