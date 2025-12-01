Honduras está lista para despegar: Xiomara Castro

Compartir

Por el camino de la refundación nacional Honduras está lista para despegar, así afirmó este domingo la actual presidenta del país centroamericano Xiomara Castro, al acudir al centro de votación en Catacamas, Olancho, en compañía de su familia, a la vez que se refirió a los pasos dados por su Gobierno para la reducción de la pobreza extrema en la nación.

»Hemos intervenido en las áreas más importantes y creo que eso es lo relevante. Honduras está lista para despegar. Vamos por buen camino», expresó Castro al comparecer a los medios convocados en el día de las Elecciones Generales. Además, apuntó que el hecho de ver a millones de hondureños acudiendo a las urnas es también una victoria para el proceso encabezado por ella, en una demostración democrática ocurrida en un clima de tranquilidad aunque marcado por las maniobras de las oligarquías por cometer fraude y obviar la voluntad de la población.

Refirió además que la Refundación marcha a buen paso, reflejado en la construcción de una nueva institucionalidad funcional que cumple hoy con las tareas conferidas para asegurar la legalidad del proceso electoral, y para su observancia se ha instado a la ciudadanía a velar por la transparencia en el traslado de los resultados y evitar así irregularidades.

»Honduras hoy está fortalecida con sus instituciones del Estado. Lo importante es que la población puede ver y constatar todo el esfuerzo que se ha realizado» enfatizó la presidenta, al tiempo que invitó al pueblo hondureño a ejercer su derecho al voto y confirmar en las urnas la voluntad por expulsar a las oligarquías del poder, las cuales se han dedicado a saquear sistemáticamente las riquezas del país.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en horas del mediodía 1.019.608 electores registrados habían ejercido su derecho al sufragio, lo cual evidencia una amplia participación popular en los comicios donde se deciden no solo la presidencia por los próximos cuatro años sino también a los tres designados presidenciales, 128 diputados que conformarán el Congreso Nacional, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y las 298 alcaldías del país.

