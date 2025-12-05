Derecha lidera recuento de cuestionadas elecciones en Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

Cuatro días después de unas cuestionadas elecciones, la derecha se mantiene al frente de un recuento impugnado por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que denunció un golpe electoral en curso avalado por Estados Unidos.

Con el 84,55 de las actas escrutadas el candidato del derechista Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, volvió este jueves a liderar el caótico conteo de resultados actualizado por el Consejo Nacional Electoral, que suele cambiar en horas de la madrugada, tras sospechosas “caídas del sistema”.

Respaldado abiertamente por el presidente norteamericano, Donald Trump, Asfura lidera la contienda con un millón 84 mil 339 votos (40,06 por ciento), una ligera ventaja frente al también aspirante de derecha del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, que obtiene un millón 75 mil 313 (39,74 por ciento).

Relegada en un tercer puesto -contra todas las proyecciones previas a los comicios que la daban como una de las grandes favoritas- figura la contrincante del oficialista Libre, Rixi Moncada, quien hasta el momento logra 519 mil 111 papeletas (19,17 por ciento).

“Hay un golpe electoral en curso”, denunció la víspera Moncada en entrevista con la cadena internacional Telesur, y atribuyó ese presunto fraude a un plan diseñado para mantener un modelo oligárquico, narco-político y tutelado por intereses externos. La presidenciable de izquierda reiteró su rechazo a la intervención directa de Trump en el proceso electoral, con su apoyo directo al contrincante del PN.

Exministra de Defensa en el gobierno de la mandataria Xiomara Castro, Moncada arremetió contra lo que calificó de injerencia brutal del gobernante estadounidense en los comicios, quien llegó incluso a amenazar con un recorte de la ayuda económica a Honduras si electorado no votaba por Asfura.

“Espero que la misión (de observación) de la OEA (Organización de Estados Americanos) se pronuncie sobre esa injerencia directa. Mal harían si no lo hacen, porque una vez más asesinarían la Carta Democrática”, señaló.

Según Moncada, en las elecciones generales del pasado domingo, no solo enfrentó a los dos contendientes de la oligarquía -en alusión al PN y al PL-, sino también a esa intromisión sin precedentes de Trump, acentuó. Tras advertir que no aceptará cómputos sin verificación, anticipó que recurrirá a todos los mecanismos técnicos, jurídicos y políticos para que toda la verdad salga a la luz antes de la declaratoria oficial de resultados.

Opinó que tres mensajes directos del gobernante de la potencia del norte divulgados en plataformas digitales, a 72 horas de la elección, atacaron su candidatura.

“(Trump) dijo que no votaran por la candidata Moncada, que no podía trabajar conmigo, que era comunista. Es una intervención brutal, directa, violando protocolos y leyes internacionales”, remarcó.

Además, condenó que Trump sumara a sus intempestivas declaraciones el indulto (otorgado el pasado lunes) al expresidente hondureño y narcotraficante Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por introducir más de 400 toneladas de cocaína.

