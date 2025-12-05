Jara mejor en el debate, pero Kast encabeza sondeos en Chile

Santiago/Prensa Latina

La encuesta Panel Ciudadano refleja un mejor desempeño en el debate radial de la candidata a la presidencia de Chile, Jeannette Jara, si bien su rival, José Antonio Kast, encabeza la intención de voto.

La postulada por una coalición de fuerzas progresistas, socialdemócratas, más la Democracia Cristiana, obtuvo un puntaje de 41 unidades por su desempeño en el foro, mientras el representante del extremista Partido Republicano alcanzó 40.

El encuentro ante la Asociación de Radiodifusores de Chile fue el segundo entre ambos contendientes y se realizó la víspera, a tan solo 11 días del repechaje programado el domingo 14 de diciembre.

Luego del cara a cara, un grupo de expertos aseguró que el debate, de dos horas y media, no movió las agujas de la preferencia en la ciudadanía.

Sin embargo, el sondeo de la Universidad Diego Portales divulgado este jueves señala que 53 por ciento de los entrevistados dijo que el debate reforzó sus preferencias, 41 de cada 100 aseguraron que no influyó en sus decisiones y seis cambiaron de opinión respecto a por quién votar.

