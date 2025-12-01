Apostando dinero público

Compartir

– Pacífico Chávez

Una jovencita finalizaba su carrera universitaria, esperaba ansiosa la propuesta de matrimonio de su enamorado, soñaba con formar hogar con aquel muchacho, ansiosa le dice – Amor, ahora que estoy por graduarme ¿será que no casaremos pronto? – aquel muchacho con seguridad le responde –Claro que si preciosa, acabo de comprar un vigésimo de la lotería, ya veras ganaré el premio mayor y nos casamos– la joven quedo pensativa pero aun con esperanza que su boda llegaría pronto.

En un foro de tecnología allá por octubre del 2008, hace 17 años, Satoshi Nakamoto, entendido como seudónimo de una persona o grupo, porque no se sabe hasta la fecha la identidad, pues este “señor” publicó un documento que definía de modo teórico un medio de pago mundial sin intermediarios entre los usuarios, proponía así una moneda digital. Esa fue la pensada original, porque en la práctica se ha convertido en un activo muy volátil de alto riesgo. Es tan cambiante su valor que mientras intento colocar su valor en esta columna éste ha cambiado al menos 6 veces entre $91,433 hasta $91,483, es casi imposible fijar su valor en un documento, pueden comprobarlo visitando http://www.coinmarketcap.com

Bitcoin (BTC) usa tecnología peer-to-peer o entre pares para operar sin una autoridad central o bancos, Satoshi y sus seguidores pregonan esta característica como la liberación del yugo de las cúpulas financieras mundiales, pero en la práctica el mercado del BTC es manipulado por millonarios que han invertido parte de sus fortunas en este criptoactivo, éstos inversionistas tienen grandes cantidades de BTC en su poder, que se les denomina “ballenas”, ellos influyen en el valor de esta criptomoneda haciendo movimientos de compra y venta entre sus propias carteras, simulando muchas veces actividad del mercado, con la que influyen la valoración en dólares de el BTC, claro a su conveniencia, sea para vender o comprar BTC, esto deja a los tenedores de BTC de baja cuantía a merced de un mercado en el que solo son espectadores, sin mayor rango de operación mas que estar pendientes y listos para vender en el momento exacto y ganar algo de dólares.

Cuando el gobierno de El Salvador lanzó el proyecto en El Salvador en el 2021 para controlar esta alta volatilidad se le concedió un fideicomiso de $150 millones de dólares que servirían para amortiguar y estabilizar el cambio entre BTC y dólares, esto no se cumplió y a la fecha no se ha rendido cuentas de este fideicomiso.

La gestión de las transacciones y la emisión de bitcoins es llevada a cabo de forma colectiva por la red de usuarios, con esta característica aparece Blockchain, una técnica que enlaza bloques de información, de tal manera que cambiar uno de estos bloques implica el cambio de los demás bloques enlazados. Las implicaciones de esto es que actualmente son mas de 925,890 bloques de BTC encadenados desde enero 2009 que fue cuando se crearon los primeros, esto pueden visualizarlo en bitcoin.gob.sv, allí se presenta de manera visual cada bloque procesado.

Cuando una persona instala el código de bitcoin en una computadora hay un proceso donde se hace una copia de todos los bloques, esto requiere de buena capacidad de almacenamiento, buena velocidad de “bajada” de internet y buen procesamiento, para que esto se logre en el menor tiempo posible, eso si rogando que no haya alguna interrupción mientras esto se realiza. Esta actividad la lleva a cabo aquel usuario que quiere una real autonomía, como esto requiere además de las características en equipo mencionadas, también de cierto conocimiento técnico que no tiene toda la población, por lo que aparecen aplicaciones privadas que ofrecen la gestión de BTC de una manera mas simple, eso si con menor autonomía. Lo anterior desbarata el ofrecimiento que hubo a los salvadoreños que habría inclusión financiera al adoptar BTC como moneda de curso legal.

El concepto de moneda de curso legal es que pueden ser pagadas deudas, salarios, impuestos, tasas con dicha moneda, esto lo permitía la ley bitcoin en un inicio, pero fueron derogados todos lo artículos que regulaban esto en el 2024, tres años después de su lanzamiento, mas de un 90% de la población no utilizaba bitcoin para ninguna transacción cotidiana.

La aplicación Chivo Wallet, era una aplicación que podía ser descargada en algunos smartphone, este tipo de aplicaciones le facilitan a los usuarios menos técnicos gestionar BTC, pero repito con menos autonomía, de este tipo hay muchas que funcionan como carteras móviles donde cada persona lleva consigo sus BTC o satoshis, como se le llama a las fracciones de BTC.

El desarrollo de este tipo de aplicaciones tiene un costo, hasta el dia de hoy no se sabe cuanto gastó el gobierno, tampoco se conoce cuanto en hardware, es decir los servidores donde funcionaba, mucho menos el costo mensual en electricidad, personal técnico. También es desconocida la cantidad de dinero que se gastó en las casetas donde se ofrecía soporte para el uso de la aplicación ni lo que costaba al erario publico el pago a los promotores que instruían a la gente en su uso. Tampoco se conoce cuanto costaron los cajeros automáticos para la conversión de BTC a dólares y viceversa, ni cuanto se pagaba en internet, electricidad, soporte técnico.

El gobierno además se supone esta participando en la minería de BTC, debe de tener en algún lugar una granja de procesadores que están corriendo un algoritmo o programa que participa en el encadenamiento de bloques, obteniendo fracciones de BTC si logra cumplir el algoritmo en el bloque que se mina, obtiene una recompensa en BTC, este proceso de minería merece una explicación a parte, pero lo que interesa hasta el momento es que tampoco se sabe detalles sobre el sistema de minería ni sus resultados, para que la población conozca si es rentable minar BTC para El Salvador. Cada maquina procesadora profesional tiene un costo aproximado de $8,500.

Tampoco se sabe quien tiene y en donde están las semillas o contraseñas de la cartera BTC de El Salvador, si es una o varias wallet, mucho menos se conocen los criterios para comprar o vender, menos aun que esto requiera de una autorización por la Asamblea Legislativa, es mas no aparece todo esto en el presupuesto del 2026 ni en lo ejecutado del 2025. El FMI puso condiciones al respecto de la gestión de las carteras BTC para el préstamo ofrecido.

Para el 2026 se ha destinado mas de $1.6 millones de dolares para la Agencia administradora de Fondos Bitcoin de El Salvador, de este presupuesto el 69% es para remuneraciones, con una planilla de 24 personas, mas de la mitad de ellas con salarios arriba de $2,300. Se sigue apostando dinero a un proyecto que no cumplió con lo que se ofreció, que hoy se vende como reserva estratégica, cosa que no estuvo en el discurso inicial del proyecto, una reserva que no aparece mas que en un sitio web con un dato de 7,486 BTC sin conocer mas detalles, una reserva que en este minuto tiene un valor y al siguiente otro, para arriba o para abajo, donde no se sabe realmente si esta apuesta funcionará, igual que el novio de la jovencita con el vigésimo de lotería, muy enamorada y esperanzada que la suerte del muchacho le lleve a la felicidad soñada, así el pueblo salvadoreño espera que esta apuesta riesgosa rinda los frutos soñados.

