Listos los partidos de semifinales

El pasado sábado se jugaron los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Apertura 2025 de la Primera División. Luis Ángel Firpo se impuso a Club Deportivo Platense 6 a 2, haciendo un global de 8 a 0, por lo que Firpo es el primer semifinalista.

En la segunda llave Alianza se impuso al Municipal Limeño 3 a 0. En el primer partido los de Santa Rosa y los albos empataron a 0. Alianza es el segundo semifinalista.

En la tercera llave Águila derrotó al Isidro Metapán 2 a 0, y se convierte en el tercer semifinalista.

En la cuarta llave, CD Cacahuatique elimina al CD FAS, en tanda de penales, 3 a 1, luego que en el tiempo regular quedaron 1 a 0 a favor del Cacahuatique.

Las llaves para las semifinales serán: Luis Ángel Firpo contra CD Águila y Alianza FC contra CD Cacahuatique. Estos son los cuatro mejores equipos del redondo nacional. La sorpresa, sin duda, la dio Cacahuatique al dejar fuera a uno de los favoritos, el FAS, que en el periodo regular quedó en el segundo lugar.

En el caso Águila, no fue sorpresiva, pese a que la temporada regular tuvo varios tropiezos, lo mismo podría decirse de Isidro Metapán.

Quien sí estaba seguro de llegar a esta etapa, y seguramente a la siguiente es Luis Ángel Firpo, que terminó en primer lugar con 50 puntos, y en octavos fue el favorito ante el Platense.

Estos fueron los resultados totales

Encuentros de Ida

CD Platense 0 Luis Ángel Firpo 2

CD Cacahuatique 2 CD FAS 3

Club Deportivo Águila 2 Isidro Metapán 1

Municipal Limeño 0 Alianza 0

Resultados de Vuelta

Luis Ángel Firpo 6 CD Platense 2

CD FAS 0 CD Cacahuatique 1

Isidro Metapán 0 Club Deportivo Águila 2

Alianza 3 Municipal Limeño 0

