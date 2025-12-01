Nacional ganó campeonato uruguayo de fútbol ante Peñarol

Compartir

Montevideo/Prensa Latina

El club Nacional se llevó el clásico y la final del Campeonato Uruguayo de fútbol, al vencer a su archirrival, Peñarol, por 1-0.

Fue en su casa, el estadio Gran Parque Central, con solo hinchada propia, luego de que los 90 minutos reglamentarios marcara un empate a cero.

Era la segunda final de la liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol

La primera fue el domingo anterior en el Estadio Campeón del Siglo, donde también quedaron abrazados a cero.

La figura de estos dos juegos resulto el nigeriano Christian Evere, que se lució hace una semana con desbordes y asistencias y hoy marcó el de la victoria para el tricolor en tiempo de alargue.

Casi 900 efectivos policiales tuvieron a su cargo la seguridad en torno al decisivo partido entre los principales animadores del fútbol uruguayo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...