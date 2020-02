Se necesita el conflicto político para lograr desarrollo del país: Nayib Bukele

Joaquín Salazar

El presidente de la República, Nayib Bukele, arremetió nuevamente contra la clase política de El Salvador. En el reciente discurso realizado en la inauguración de la XXXIV reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el mandatario manifestó que “el conflicto político es justificable”, ya que está removiendo todo aquello que impidió que El Salvador creciera económica y socialmente en los últimos 30 años.

Bukele continúa con sus discursos en contra de la clase política salvadoreña, con la que justifica las acciones del pasado nueve de febrero, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con fuerzas militares, para presionar la aprobación de fondos para seguridad. En esta oportunidad lo realizó ante Gobernadores del BID, en el que dejó en claro su postura ante las críticas en su contra.

“El Salvador va a crecer porque vamos a quitar todos los males que hicieron que no crecieran. Tuvimos en los últimos 10 años el crecimiento más bajo de toda la región, porque hubo una crisis internacional. Sí, pero esto afectó a otros países, y, sin embargo, muchos de esos países crecieron más que El Salvador. Ahora estamos removiendo esos problemas endémicos que hacían que el crecimiento no fuera a proceder y obviamente, eso va a traer un conflicto, pero un conflicto sano, donde no mueran salvadoreños, sino un conflicto político”, afirmó el mandatario. De igual manera, el Presidente explicó que el país estaba peor antes (del 1 junio 2019), porque era gobernado por una “bola de delincuentes”. Y que en El Salvador todo estaba hecho para la corrupción y poco estaba hecho para el desarrollo.

“En los últimos 30 años del país, El Salvador ha sido extracción y no de los recursos naturales sino del dinero del pueblo, a bolsillos de algunos políticos algunos en la cárcel, en fuga, o en procesos judiciales o que aún no están en procesos judiciales y otros que no están ahí pero deberían de estar”, arremetió el mandatario.

El mandatario enfatizó que los inversionistas internacionales no solo quieren tener seguridad jurídica en el país para invertir, sino también física y esto se ha venido logrando en los últimos nueve meses.

“En el año 2015 el promedio de asesinato fue de 20 homicidios diarios… Si ustedes vivieran un día en El Salvador créanme que quemarían a todos los políticos juntos, pero no lo viven”, enfatizó.

Ante esto, hizo un llamado a la comunidad internacional, aglutinada en el evento del BID, a que conozcan de El Salvador, pero no por políticos, entidades fachadas, ni funcionarios, sino por la gente.

“Cuando quieran saber que está pasando en El Salvador, pregunten a los salvadoreños. no a mi, ni al otro político, ni gremial de fachada. Y la segunda es que nos unamos como región para sacar adelante los problemas de la región”, manifestó Bukele.