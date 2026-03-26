Se intercambian mensajes con EEUU a través de intermediarios, pero no hay conversaciones, dice canciller iraní

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TEHERÁN/Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, indicó este miércoles que en los últimos días se han intercambiado distintos mensajes entre Irán y Estados Unidos a través de intermediarios, pero Teherán no ha entablado conversaciones con Washington desde el comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes contra el país a finales del mes pasado.

Araghchi hizo los comentarios en una entrevista con la televisión estatal IRIB.

«Desde hace unos días, la parte estadounidense ha empezado a enviar distintos mensajes a través de diferentes intermediarios. El hecho de que nos transmitan mensajes a través de países amigos y de que, en respuesta, declaremos nuestras posiciones o emitamos las advertencias necesarias, no se puede llamar negociación o diálogo. Se ha tratado simplemente de un intercambio de mensajes, y hemos repetido nuestras posiciones de principios», dijo Araghchi.

Araghchi añadió que en algunos mensajes, Irán ha advertido a Estados Unidos sobre atacar su infraestructura, lo que ha causado que Washington retirara su advertencia de atacar centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas.

Araghchi dijo que Irán no busca la guerra, y enfatizó que «no comenzamos esta guerra y deseamos terminarla, no obstante, de una forma en la que no se repita».

El ministro destacó que Irán no desea un cese al fuego dado que sería una repetición del mismo «círculo vicioso» de negociación, guerra y tregua, y enfatizó que «deseamos que esta guerra termine bajo nuestros propios términos».

Araghchi dijo que la política actual de Irán es continuar con la resistencia y defender el país, y negó que haya un plan para entablar negociaciones.

Sobre el estrecho de Ormuz, Araghchi destacó que la vía navegable es considerada parte de las aguas territoriales de Irán y Omán, y añadió que Irán está estudiando «nuevos arreglos para el paso seguro a través del estrecho».

Los comentarios del canciller iraní se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Teherán está negociando con Estados Unidos y busca un acuerdo para acabar con la guerra.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes, en los cuales murieron el entonces líder supremo iraní Ali Jamenei, importantes comandantes militares y civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra bases y activos estadounidenses e israelíes en Medio Oriente, así como ejerciendo un estricto control sobre el estrecho de Ormuz para no permitir el paso seguro de buques pertenecientes a Israel y Estados Unidos o afiliados a ellos.

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