El Salvador y su futuro en tiempos de guerra: EEUU – IRÁN

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César Ramírez

@caralvasalvador

Recuerdo mis clases de comercio internacional en México, el profesor demostraba que las guerras europeas 1ª y 2ª tenían un contexto de disputas comerciales, eran luchas de capitales hegemónicos con eventos políticos asociados, así la visión de las sangrientas batallas terminaba con naciones arruinadas pero con sus industrias intactas debido a la transformación de sus modelos en la producción de armas, aviones, buques, astilleros etc. emergiendo en pocos años en potencias regionales con procesos de exportación industrial, económica, monedas fuertes, masificación de mercados, nuevas armas de destrucción masiva etc. Así se inició un mundo profundamente dividido entre potencias vencedoras en la postguerra.

El resultado de aquella fragmentación fueron los bloques de poder: EE.UU y la URSS, esa época permaneció 40 años con producción de armas nucleares, geopolítica de conflictos de baja intensidad, desaparición de naciones y surgimiento de nuevas, la ONU al menos evitó una tercera guerra mundial, pero en ese nuevo modelo también se forjó la destrucción del sistema socialista de la URSS que colapsó y surgió en una nueva democracia capitalista, un relámpago novedoso de la Perestroika y el Glásnost, al final el mundo cambió bajo ese nuevo modelo de producción capitalista universal, el primero en la historia de la humanidad.

Fue un nuevo mundo desde los años noventa que impulsó el globalismo, la humanidad con un solo sistema de intercambio económico, pero justamente ahí surge de nuevo los núcleos de disociación, la disputa de mercados se inicia en el siglo XXI, las nuevas potencias comerciales entran en conflicto como en el siglo pasado, es el surgimiento polos de desarrollo que riñen con el de Estados Unidos pero implican de nuevo a la geopolítica mundial, ejemplo de ello es: Rusia, Ucrania, Israel, Irán, Cuba, Venezuela, Unión Europea, Reino Unido, China etc.

La actual guerra la podríamos mencionar bajo el esquema del dominio de los combustibles o materias esenciales del planeta, quienes deseen el poder en Medio Oriente deben controlar la geopolítica (EE.UU, Rusia, China, Israel, Europa etc.), pero nuestro bienestar se oscurece por los precios del petróleo, el costo de la canasta básica, el transporte de alimentos, las medicinas, el valor de la moneda, las refacciones etc., todo ese modelo de intercambio comercial se ve afectado por la guerra EE.UU-IRAN, derivado del suministro de petróleo.

El conflicto no terminará pronto a menos que la escala de “armas convencionales” se agote, también puede existir un caso de “perdida de paciencia” y en ese caso todo será cenizas en Medio Oriente.

La guerra continuará por el control del paso del estrecho de Ormuz, existen terminales de petróleo arruinadas, algo muy importante es la ruptura de la cadena de suministros, eso por ahora es real, en consecuencia debemos comprender que nos afectará al menos hasta el próximo año o más, se debe comprender que afectará a muchos productos de importación, en consecuencia buscar soluciones debe ser prioridad nacional, por ejemplo: soberanía alimentaria, producción nacional de medicamentos, vacunas, adaptar los vehículos de gasolina a diésel, nuevos autos con combustible como el hidrógeno o vehículos eléctricos; el verdadero problema puede suceder en el sistema económico por colapso o una solución final termonuclear acabe con todo. amazon.com/author/csarcaralv

Anoto artículos del tema:

Goldman Sachs advierte: los mercados han preciado la inflación, no la recesión por el conflicto de Irán[1] Autor original: Gao Zhi Mou

Cayó precio del petróleo y subieron las bolsas tras el anuncio del freno de los ataques de EE.UU a Irán [2]

Detectan comportamiento «extraño» en el mercado de metales preciosos[3]

Efectos económicos de la guerra para México y Centroamérica en el sector energético [4]

[1] https://www.kucoin.com/es/news/flash/goldman-sachs-warns-markets-have-priced-inflation-not-recession-from-iran-conflict

[2] https://www.infobae.com/economia/2026/03/23/el-precio-del-petroleo-crudo-cayo-8-tras-el-anuncio-del-freno-de-los-ataques-de-eeuu-a-iran/ 23MAR026

[3] https://www.elpuntocritico.com/internacionales/5-economia-internacional/221440-detectan-comportamiento-extrano-en-el-mercado-de-metales-preciosos. 23MAR026

[4] https://forbescentroamerica.com/2026/03/23/efectos-economicos-de-la-guerra-para-mexico-y-centroamerica-en-el-sector-energetico. Por MBA. Víctor H. Juárez Cuevas.

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