Misil iraní impacta en Dimona, cerca de sitio nuclear israelí, dice medio estatal

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JERUSALÉN/Xinhua

Un misil lanzado la noche del miércoles desde Irán eludió los sistemas de defensa antiaérea de Israel e impactó en la ciudad de Dimona, cerca de donde se encuentran la principal instalación y el reactor nucleares de Israel, informó la televisión estatal Kan.

En el transcurso de la mañana y al comienzo de la tarde se escucharon sirenas de incursiones aéreas en la zona, las cuales advierten de ataques inminentes con misiles, indicó el Comando del Frente Interno. El ejército israelí no confirmó de manera oficial si el misil fue interceptado.

El servicio de ambulancias Magen David Adom no reportó heridos.

Kan informó que el misil impactó en Dimona, localizada a unos 13 kilómetros al noroeste del sitio nuclear en el desierto del Néguev, sin especificar si hubo daños.

El Centro de Investigación Nuclear del Néguev Shimon Peres, a menudo llamado el «reactor de Dimona», es uno de los sitios más protegidos de Israel.

Irán ha atacado la zona en repetidas ocasiones desde el sábado, cuando un ataque con misiles dejó 64 heridos en Dimona. Teherán indicó que el ataque se produjo en represalia por un ataque israelí contra la instalación nuclear de Natanz.

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