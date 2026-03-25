Partido VAMOS convoca a sus elecciones internas

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

A través de su Comisión Electoral Permanente, el partido VAMOS anunció la apertura del proceso de elecciones internas. VAMOS participará únicamente en candidaturas por Asamblea Legislativa y Concejos Municipales.

La secretaria general del partido, Cesia Rivas, informó hace una semana que como partido no participarán en las elecciones presidenciales, ya que no pretenden legitimar una elección “inconstitucionalidad” ya que con las reformas a la Constitución y el acortamiento del periodo presidencial de 2029 a 2027, se estaría violentando los procesos democráticos.

Según el comunicado del partido, el período de inscripción se extenderá desde el 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Para las inscripciones, VAMOS habilitó un correo para que los ciudadanos puedan enviar sus Curriculum Vitae: [email protected] y también habilitó el número de teléfono: +503 6823-5990 para obtener más información.

Según el Calendario Electoral, los partidos políticos tendrán hasta el 31 de julio para elegir a sus candidatos en las elecciones internas y dejarlo en firme. De momento solo VAMOS y Fuerza Solidaria lo han realizado.

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