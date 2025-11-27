Salvadoreños vivirán su cuarta Navidad bajo el régimen de excepción 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los salvadoreños vivirán sin derechos fundamentales durante una nueva Navidad y fin de año. Así lo dispusieron los diputados de Nuevas Ideas al conceder una nueva prórroga al régimen de excepción, la cual estaría vigente entre el 2 al 31 de diciembre.

Con 57 votos, los diputados del oficialismo aprobaron la prórroga número 45 del régimen de excepción, medida con la cual se han detenido a 90,200 presuntos pandilleros. Pero entre ellos hay miles de personas inocentes. Con esta nueva prórroga, los ciudadanos vivirán las fiestas de Navidad y Fin de Año sin sus derechos fundamentales suspendidos, será la cuarta ocasión, ya que el régimen se aprobó el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios, tras romperse una tregua entre el gobierno y una de las pandillas.

Desde la llegada de Bukele a la Presidencia de la República y con la implementación del Plan Control Territorial, se han registrado 1,071 días sin asesinatos, 957 de estas jornadas fueron contabilizadas durante la vigencia del régimen de excepción. Sin embargo, por investigaciones periodísticas se reveló que la reducción de homicidios se dio producto de negociaciones con las pandillas y el Gobierno de Nayib Bukele.

En el decreto aprobado en la plenaria de esta semana, se establece que la continuidad del régimen «es indispensable», pues aún hay estructuras delictivas activas. También indica que suspenderlo podría poner «en peligro» la estabilidad alcanzada y abrir la posibilidad de un deterioro en los niveles de seguridad.

El subjefe de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, afirmó que esta medida ha sido «determinante» para la reducción de homicidios y extorsiones en el país. El oficialista comentó que la extensión del régimen se debe a que la estrategia del Órgano Ejecutivo, actualmente, se enfoca en impedir la reorganización de las pandillas, capturar remanentes y bloquear el resurgimiento de nuevas estructuras criminales.

Sin embargo, bajo esta medida, se han detenido a miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Cada mes, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) marcha en las calles para pedir la liberación de los detenidos injustamente. Organizaciones defensoras de derechos humanos, han documentado detenciones arbitrarias, torturas, negligencias e incluso muertes en los centros penales.

Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó recientemente que al menos 462 personas han fallecido en los centros penales, de estos, el 94% no tenían perfil de pandilleros.

