“Nos están persiguiendo, criminalizando, y aún desde el exilio no nos van a callar”: Angélica Cárcamo

La presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, denunció ante el Parlamento de Cataluña, España, que, en El Salvador, actualmente se han dado pasos a un modelo autoritario donde no hay garantías de ningún tipo, y donde se han instrumentalizado las instituciones para censurar, reprimir, estigmatizar e inclusive perseguir a quien se atreva a pensar diferente. “Nos están persiguiendo, criminalizando y aún desde el exilio”, dijo

“Se vive una concentración absoluta del poder y el control de todos los órganos de Estado desde el Ejecutivo, nos están persiguiendo, criminalizando, y aún desde el exilio queremos avisarle a la sociedad salvadoreña que estamos desde afuera, pero no nos van a callar, el silencio para nosotros no es opción”, señaló.

Además, reiteró que la denuncia constante de graves violaciones a derechos humanos, así como el señalamiento de actos de corrupción y acuerdos ilegales del gobierno con algunas pandillas, ha desencadenado en un aumento de la persecución estatal contra quienes lo denuncian, es decir, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y periodistas.

Cárcamo externó que, debido a las detenciones de este año, particularmente desde la captura de la abogada Ruth López, en mayo de 2025, más de 80 personas han salido de El Salvador en los últimos meses, de ellas son 53 periodistas, según ha documentado la Red Centroamericana de Periodistas.

“Muchas de estas personas, incluyéndome, nos vimos obligadas a salir después de sufrir vigilancia policial y militar frente a nuestras viviendas o la de nuestras familias. El periodismo independiente en El Salvador enfrenta uno de los momentos más críticos desde la firma de los Acuerdos de Paz”, aseguró Cárcamo.

Durante tres años y medio del régimen de excepción que inició luego de la finalización de la tregua de las pandillas con el gobierno, han sido detenidas más de 87 mil personas, que equivalen al 2% de la población adulta de El Salvador, muchas de ellas sin ningún vínculo con estas estructuras criminales.

También se ha reformado todo, desde el sistema electoral, pasando por las normas penales, hasta la constitución, donde se permitió la reelección indefinida de quien ahora está en una silla en casa presidencial.

Detenciones políticas

Según la presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, desde hace años ha existido detenciones por razones políticas en El Salvador, pero este año todo se ha profundizado, el problema no es solo la detención en sí misma, que ya es grave, sino las condiciones infrahumanas y deplorables en las que se encuentran las cárceles. Los familiares no tienen ningún contacto con las personas detenidas.

Cárcamo externó que no hay visitas, ni información, sus casos están en reservas y no es posible tener información siquiera de cómo se encuentran las personas, tampoco tienen garantía de un debido proceso, los casos se fabrican y las pruebas de defensa no son tomadas en cuenta.

Ley de Agentes Extranjeros

Cárcamo dijo también que se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros, para controlar a la sociedad civil, que impone un impuesto del 30% de los proyectos de cooperación internacional, y que a la fecha ha implicado el cierre de siete organizaciones, la salida masiva de medios independientes, organizaciones que también están intentando abrir operaciones en otros países para poder seguir trabajando, hay muchísima incertidumbre y, por supuesto, miedo.

“Esta norma tiene graves implicaciones por la labor de defensa de derechos humanos, la libertad de asociación y el ejercicio control democrático que la sociedad civil organizada realiza. En la práctica, la Ley de Agentes Extranjeros es un instrumento punitivo del control estatal con conceptos deliberadamente ambiguos, abiertos a la interpretación arbitraria de las autoridades”, destacó.

Esta ley afecta no sólo a las organizaciones sociales, sino también a periodistas, personas consultoras y cualquier profesional que reciba fondos del exterior por actividades vinculadas a derechos humanos, comunicación o cooperación internacional.

La periodista recalcó que esta normativa no es un hecho aislado, sino otro paso dentro de una serie sostenida de medidas autoritarias orientadas a desmantelar el tejido asociativo, inhibir la participación crítica y cerrar de forma total el espacio cívico en el país.

Esta legislación opera como un mecanismo de represión legalizada, orientado a silenciar, castigar y desarticular a quienes ejercen su derecho a la crítica y la disidencia, quienes investigan y difunden información y análisis de interés público.

La promulgación de legislaciones represivas como esta se muestra como una preocupante tendencia a nivel regional, constituye una amenaza directa al espacio cívico y al núcleo esencial de los derechos a la libertad de expresión y de asociación.

APES denuncia

Datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) detallan que solo en 2024 se registraron 789 agresiones contra la prensa, en comparación de 65 en 2018, es decir, un incremento de más del 1000% de vulneraciones, la mayoría de los ataques se han producido desde el 1 de junio del 2019, coincidiendo con la llegada al poder de Nayib Bukele.

La APES denunció que durante una concentración de organizaciones de la sociedad civil en la Biblioteca Nacional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un creador de contenido, identificado como Selvin Ramírez, se acercó a la actividad con el fin de hostigar a las personas reunidas.

Cuando una de las periodistas le pidió que dejara de interferir, él respondió, calificando a los medios de forma despectiva, por exigir la investigación de feminicidios y otros hechos denunciados.

Las periodistas pertenecientes a medios feministas, han solicitado no ser identificadas por temor a represalias, ya que al evento acudieron decenas de policías, denuncian acoso y restricciones a su ejercicio periodístico por parte del creador de contenido, quien tiene un canal en YouTube y una cuenta en TikTok donde se muestra a menudo como aficionado de Nayib Bukele, a quien se refiere como «príncipe».

