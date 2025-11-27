Los cómplices de la injusticia

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

¿Cuáles fueron los motivos de los alemanes fascistas del siglo pasado para justificar sus crueles actos o sus despiadadas acciones contra muchos pueblos de Europa o el holocausto?… el libro Los verdugos voluntarios de Hitler/Daniel Jonah Goldhagen –México: Santillana (Taurus), 2005, nos ilustra de la “justificación del mal” que podemos resumir así: (fragmentos) “1 … Una explicación se basa en la presión externa: los ejecutores se vieron obligados. Bajo amenaza de castigo, no tuvieron alternativa que cumplir órdenes. 2 … los perpetradores obedecían las órdenes a ciegas. 3 … los perpetradores estaban sometidos a una tremenda presión psicológica de tipo social, impuesta a cada uno de ellos por sus camaradas y las expectativas que acompañan a los papeles institucionales que desempeñan los individuos. 4 … burócratas mezquinos o tecnócratas desalmados que buscaban su propio interés o trataban de realizar sus objetivos y tareas tecnocráticos con una cruel indiferencia hacia las víctimas. 5 … los perpetradores no podían comprender cuál era la verdadera naturaleza de sus acciones, no entendían que sus cometidos individuales en realidad formaban parte de un programa global de exterminio”1.

Estos elementos históricos nos permiten comprender el momento actual de nuestra sociedad, el funcionamiento en cada individuo y el producto negativo en esta sociedad, para ellos no importar la crueldad, el dolor o el luto provocado, importa su lucro personal, enriquecerse a cualquier costo.

Temor general por régimen de excepción y la militarización

Esa sensación se produce en nuestra realidad, puesto que vivimos en una post revolución, de igual forma una post democracia, el pasado se repite de una u otra forma, debemos aceptar el destino de este momento con un “Régimen de Excepción” sin límites, las reformas constitucionales sin el llamado a una Asamblea Constituyente, la suplantación de Magistrados de la Corte Suprema y una larga saga de eventos insospechados hace solo seis años, pero el conjunto recuerda épocas del pasado con todos sus agravantes.

Un ciudadano común ¿qué puede esperar en estos tiempos? Su futuro no es alentador, su pensión amenazada con impago, el desempleo aumenta con la falta de inversión internacional, el despido masivo de empleados del Estado, mientras la economía no promueve la movilidad social, la salud con datos reservado por años y otras calamidades, pero se anuncian elecciones generales para el 28 de febrero de 2027 ¿cambiarán la realidad de la sociedad?

Nuestra generación del siglo pasado ha vivido el autoritarismo de los años sesenta, setenta, la guerra civil de los años ochenta, la paz en años 90 y la democracia hasta 2019, pero a partir de 2021 se inicia este período que quiebra el proceso participativo e inicia el momento inconstitucional, donde retorna el temor y el terror, la incertidumbre de persecución política, la impunidad de los cuerpos de seguridad con todo su espectro denunciado por los defensores de Derechos Humanos, en esencia un ciudadano o ciudadana ya no lo es, nos hemos convertido en siervos, vasallos o “no personas”, podemos desaparecer en cualquier momento como tantos que se desconoce su paradero.

Vivimos en circunstancias conocidas por las generaciones oprimidas del pasado, habitamos en burbujas familiares que creemos pueden destruirse de un día para otro con la captura de algún miembro porque nadie está a salvo, es lo mismo que nos pronunciemos o guardemos silencio, lo mismo elevemos la voz que nos agrupemos en cualquier marcha de protesta, el respeto a la vida o defensa jurídica desaparece, además las amenazas a muerte a “discreción” de sicarios informáticos.

¿Qué hacer? La respuesta llega del pasado, la historia, “nuestra historia” … debemos poseer conciencia de libertad en la República, en consecuencia, la acción trascendente es la unión de todos los ciudadanos que luchamos por el retorno constitucional, mientras quienes se oponen y toman el poder en sus manos como parte orgánica del régimen, deben verse como aquellos alemanes que justificaban el mal con falsas premisas, ellos fueron cómplices, fueron parte de crueles asesinatos de inocentes, de la prisión de sus antiguos camaradas y compañeros de partidos políticos, incluso algunos expusieron su vida por una sociedad democrática.

Es un buen momento para recordar la Historia y como dice el libro: los verdugos voluntarios de Hitler (fueron cómplices) … la sociedad no olvida.

amazon.com/author/csarcaralv

1. Los verdugos voluntarios de Hitler/Daniel Jonah Goldhagen –México: Santillana (Taurus), 2005 pág. 31-32

Me gusta esto: Me gusta Cargando...