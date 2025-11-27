Asamblea aprueba disposiciones para exonerar de impuestos a viajeros 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa volvió a emitir disposiciones transitorias para la exención del pago de derechos e impuestos por la introducción de bienes nuevos de viajeros procedentes del exterior.

La medida, que estará vigente desde el próximo 1 de diciembre y se mantendrá hasta el 31 de enero de 2026, permitirá introducir por vía aérea, terrestre o marítima bienes nuevos, cuyo valor en aduana no supere los $3,000, un monto superior a lo que permite la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior.

El decreto aprobado por los legisladores establece que a los beneficiarios se les exonera del pago de derechos e impuestos, incluido el de la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA). Entre los productos que podrán introducir están las prendas de vestir, medicinas, libros, instrumentos de profesión u oficio, instrumentos musicales, artículos de uso personal, entre otros.

Las personas que quedaron excluidas de este beneficio son los transportistas, los gestores de encomiendas, así como los oficiales y tripulantes de todo medio de traslado que efectúan un tráfico regular de pasajeros y mercancías entre El Salvador y cualquier lugar del exterior cuando ingresen en ejercicio de su actividad.

No es el primera vez que la Asamblea Legislativa presenta y aprueba esta iniciativa de ley, ya que según el oficialismo, es un acto de «reconocimiento y reciprocidad» a los salvadoreños en el exterior por el aporte económico que hacen al país con el envío de remesas familiares, las cuales representan una fuente de divisas y contribuyen a dinamizar la economía.

Además, el oficialismo aprobó que el ingreso de viajeros, que ha aumentado en los últimos años producto de la seguridad, «genera un impulso positivo en sectores como el comercio y el turismo».

