Padres de familia piden no cerrar la Parvularia “María Reina de la Paz”

Un grupo de padres de familia pidieron al Ministerio de Educación (MINED) no cerrar la Parvularia “María Reina de la Paz”, ubicada en la colonia Las Palmeras, en Sonsonate, ya que con la medida afectaría a más de 65 niños desde los cuatro años. Los alumnos serían trasladados al Centro Escolar Colonia Sensunapan, de Sonsonate.

Los padres de familia denunciaron que desde el principio de año están luchando porque no les cierren la parvularia, luego que les dijeron que esta medida era porque el kínder estaba en un terreno municipal y carecía de escrituras, sin embargo, un grupo de madres de familia visitaron la alcaldía para preguntar y les respondieron que el centro escolar lo tenían en comodato por 99 años y ellos en ningún momento se estaban oponiendo a que los niños siguieran estudiando en ese lugar.

Una de las madres de familia explicó que el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, mandó una carta a la departamental de Educación, a Claudia Sandoval, para que la departamental enviara el documento pidiendo al Ministerio de Educación la donación, ya que la comuna no podía entregarlo directamente a los a padres de familia, sino debía ser al MINED y ellos con mucho gusto les ayudarían.

Actualmente, desconocen si Sandoval mandó la carta de la departamental al Ministerio, porque cuando el ministro visitó la parvularia se comprometió a ayudarles y no cerrar el kínder, pero con el cambio de ministro volvieron nuevamente al mismo problema.

“El kínder tiene más de 30 años de estar funcionando, no comprendemos el capricho en cerrarlo si este es un beneficio para la comunidad, para la gente que vive en las zonas rurales, hasta uno se siente también en confianza, porque aquí hay bastante privacidad y es solo para niños pequeños”, aseguró la madre de familia.

Durante una asamblea convocada en el Centro Escolar Colonia Sensunapan, les dijeron que para principios del otro año los alumnos serían movidos a esa escuela, pero ya no estarán las mismas maestras; sin embargo, han matriculado a sus hijos para el año lectivo 2026 siempre en la Parvularia María Reina de la Paz.

“Nosotros tenemos matrículas aquí en la Parvularia María Reina de la Paz, con nuestros hijos quieren rellenar las matrículas de la Sensunapan, incluso, tenemos firmas de la colonia que ellos están de acuerdo con que el kínder siga aquí porque es donde los niños salen bien aprendidos”, sostuvo.

En este año 2025, diferentes gremiales de maestros han denunciado el cierre de aproximadamente 70 escuelas en diferentes lugares del país, principalmente en zonas rurales y, por tanto, más empobrecidas, con el pretexto de baja matrícula o remodelación de los centros escolares.

