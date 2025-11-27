El Papaturro, una comunidad en resistencia en el corazón de la Ciudad Vieja en Suchitoto

Compartir

Texto y fotos /Luis Rafael Moreira Flores

Entre el 24 y el 29 de noviembre, la Comunidad El Papaturro, ubicada en el Cantón La Bermuda, en Suchitoto, se viste de memoria y reflexión para conmemorar la repoblación. Este no es un aniversario cualquiera; es la celebración de la tenaz decisión de un grupo de familias de retornar a El Salvador desde Honduras, en el contexto de la cruenta guerra civil salvadoreña y en un momento crucial de incipientes llamados de paz.

Las comunidades de repoblación vivieron su éxodo, su regreso y su asentamiento con una mezcla profunda de dolor por lo perdido y una fe inquebrantable en la construcción de un futuro digno.

El Papaturro es un capítulo vivo de la memoria histórica del país, un testimonio palpable de la voluntad inquebrantable de la población civil afectada por el conflicto. El proceso de repoblación, que se dio en varias oleadas, representó un acto de soberanía popular y resistencia pacífica.

Belky Martínez, presidenta de la Junta Directiva de la comunidad, subraya la singularidad de su origen y la fuerza de sus lazos: “Esta comunidad cuenta con su propia historia, muy de cerca de otras comunidades de repoblación con las que somos hermanas. Reconocemos a cada directiva que estuvo antes, gracias a ellos nosotros podemos continuar manteniendo los valores y ver al futuro con las mismas prácticas de comunidad.”

Arte y cultura como eje de la resistencia y la identidad

Así como otras comunidades de repoblamiento, la comunidad El Papaturro entiende que la conmemoración es un acto cultural y político. Sus actividades conmemorativas se despliegan con un amplio abanico y un notable derroche de arte y cultura.

Uno de los momentos más emotivos fue la reproducción del video conmemorativo, elaborado por La Gaceta Suchitoto, un compendio audiovisual que logra reflejar la riqueza de sus vivencias. El video narra las historias de los primeros pobladores, aquellos hombres y mujeres que, con valentía y organización, sentaron las bases de la comunidad. Recorre las gestiones y desafíos de las diferentes juntas directivas a lo largo de los años, y lo más crucial, contrasta las desgarradoras historias de la guerra con los triunfos, aunque modestos, de la paz. Este recurso audiovisual no solo documenta, sino que reaviva la llama de la memoria en las nuevas generaciones.

Además de la memoria histórica, la comunidad de El Papaturro goza de una impresionante efervescencia creativa, impulsada por diversos grupos de arte que promueven los valores de resistencia frente a las amenazas del desarrollo no sostenible. El grupo de Teatro ExpresArte el Papaturro es un ejemplo brillante de esta dinámica. A través de su representación escénica con la obra: “Comunidad Organizada, Comunidad con Futuro”, las nuevas generaciones de la comunidad no solo reinterpretan la historia de sus abuelos y padres, sino que abordan de frente las problemáticas actuales, especialmente la depredación del medio ambiente. Suchitoto, como joya turística, enfrenta constantes presiones inmobiliarias y extractivas. El teatro se convierte en un espejo crítico que llama a la acción y a la defensa de sus recursos naturales, una forma moderna de mantener la resistencia en tiempos de paz.

Festival RepoblArte, caminos de cultura y memoria

El festival conmemorativo se vio enriquecido por la participación externa, evidenciando los fuertes lazos de solidaridad que se extienden más allá de los límites del Cantón. La Asociación Sindical de Trabajadores de las Artes y las Culturas (ASITAC) añadió una diversidad cultural al encuentro. La poesía, los monólogos y la música inundaron el ambiente, ofreciendo desde vibrantes melodías de arte popular hasta la exquisita cadencia de la música en violín. Estos sonidos, conocidos y apreciados por las diferentes generaciones de la comunidad, reforzaron el sentido de pertenencia y celebración.

Uno de los testimonios más inspiradores es el de Billy Calles, un “neo-habitante” de El Papaturro. Con tres años de haber decidido mudarse a la comunidad, Billy no solo ha sido acogido, sino que se ha sumado como un activo impulsor cultural, manteniendo un grupo de niños, niñas y adolescentes en los talleres de elaboración de pulseras de hilos y cera. Billy reflexiona sobre la esencia del Papaturro: “Esta comunidad es reflejo del trabajo por mantener la memoria viva, el arte genera ese camino de promover la cultura viva y la memoria histórica colectiva.” Su propia historia es un eco de la hospitalidad y la misión comunitaria: “Vine a la comunidad hace tres años a una conmemoración de estas (repoblamiento) y me quedé, me acogieron y hoy con alegría devuelvo tanto cariño.

El futuro en manos de la juventud

La actividad de conmemoración fue un punto de encuentro de diferentes organizaciones históricas que fueron parte fundamental de la fundación y el desarrollo continuo de esta comunidad. Instituciones como CRIPDES (Asociación para el Desarrollo Comunal de El Salvador), PROGRESO, PROVIDA, y diversas organizaciones de solidaridad internacional jugaron un rol crucial en la protección y el acompañamiento logístico y político durante el proceso de repoblación y en los años subsecuentes de reconstrucción. Su presencia en la conmemoración es un reconocimiento mutuo a la labor de base y la cooperación.

Lorena Martínez, presidenta de CRIPDES, conmovida, comentó su experiencia: “He recordado todo este proceso a través del video, ver a personas tan reconocidas para nosotros, nos llena de orgullo y reflexión de todo lo que nos ha tocado vivir. El futuro está aquí con la juventud que mantiene estas conmemoraciones que se convierten en un recordatorio de que la comunidad El Papaturro, sigue siendo un espacio de comunidad en resistencia.”

La reflexión de Lorena Martínez encapsula el mensaje central de la repoblación: la resistencia no terminó con la guerra. La resistencia, hoy, se manifiesta en la defensa de su territorio, en la sostenibilidad de sus proyectos productivos, en la práctica de la democracia interna a través de sus juntas directivas, y, fundamentalmente, en la transmisión de la memoria histórica a los jóvenes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...