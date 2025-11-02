Salvadoreños honran con flores y memoria a sus seres queridos en los camposantos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Cada 2 de noviembre, en el Día de los Fieles Difuntos, miles de salvadoreños acuden a los camposantos para rendir homenaje a sus seres queridos que han partido.

Esta tradición universal se manifiesta en visitas familiares a los cementerios, donde se enfloran tumbas y se adornan con arreglos florales, como muestra de amor y recuerdo eterno hacia quienes ya no están en el mundo terrenal.

Los asistentes expresan su cariño a través de gestos simbólicos como plantar flores, compartir oraciones o simplemente acompañar en silencio a sus seres queridos.

En lugares como el Parque Memorial La Bermeja, en San Salvador Centro, la afluencia fue masiva desde tempranas horas. Las autoridades municipales brindaron apoyo logístico para facilitar el ingreso y la seguridad de los visitantes. Se espera que más de 80 mil personas asistan a los 18 cementerios municipales.

