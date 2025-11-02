Cripta recuerda a Monseñor Romero en día de los Fieles Difuntos

Compartir

La comunidad romeriana desarrolló su Santa Misa este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, donde se recordó las palabras de Monseñor Romero, líder que siguió el camino de Dios.

El padre Jhonny Flores presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje señaló que el objetivo de entrar al reino de los cielos no finaliza cuando se muere, sino por el contrario, es el momento por las buenas acciones que se hicieron en la vida terrenal.

El mensaje del padre se dio en el contexto del 2 de noviembre, donde se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una tradición dedicada a honrar y recordar a los seres queridos fallecidos.

La comunidad recordó las palabras de Monseñor Romero de la homilía del 30 de octubre de 1997, donde sostuvo que “la muerte no termina en una tumba que vamos a ir a enflorar”, en referencia a que un día, resucitarán para ir con el Señor. “Los enfloramos porque son dormitorios, esperando una resurrección”.

En la homilía de 1997, Monseñor Romero recordó toda vida humana, se acaba, pero queda la alegría de haber sido leal a la ley del Señor, de haber amado al prójimo, de haberse dado por el prójimo, dado en generosidad, en amor, en servicio, y no haber aprovechado la vida para atropellar la dignidad y los derechos.

