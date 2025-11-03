Candidata oficialista de Honduras exige detener fraude electoral

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, llamó este domingo al pueblo a enfrentar la conspiración fraguada por la derecha opositora contra las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Dejen que el pueblo decida”, afirmó Moncada en un mensaje dirigido a sus rivales de los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos formaciones tradicionales con un largo historial de fraudes en este país centroamericano, señalados, entre otros, por la Organización de Estados Americanos.

En un multitudinario mitin de campaña en el municipio de Talanga, en el central departamento de Francisco Morazán, la presidenciable de Libre hizo un llamado contundente a la oposición conservadora, y a la oligarquía que los representa, a detener su complot contra el proceso electoral.

“No volverán. Ellos son los golpistas, los saqueadores, los que dejaron endeudado este país en más de un 350 por ciento”, denunció la exministra de Defensa y de Finanzas en el actual gobierno de la mandataria Xiomara Castro, quien en enero de 2026 concluirá su mandato de cuatro años.

Favorita en numerosas encuestas para suceder a Castro, la aspirante oficialista expresó que la oligarquía hondureña tiembla con su propuesta de democratizar la economía y las finanzas, y hacer que la riqueza llegue a todas las familias, enfatizó.

“Soy mujer de palabra y no pediré permiso a nadie para tomar decisiones en favor del pueblo: bajaremos las tasas (de interés) y eliminaremos la muerte financiera”, aseguró ante miles de simpatizantes.

Moncada acusó a liberales y nacionalistas de privatizarlo todo en 40 años de neoliberalismo. “Lo han privatizado todo: el agua, los bosques, los mares y la canasta básica”, recordó la candidata, quien contrastó ese pasado con las profundas transformaciones socioeconómicas emprendidas por la administración de la primera mujer presidenta en la historia de Honduras.

Subrayó que, en casi cuatro años, el ejecutivo de Castro “deshizo los fideicomisos y las alianzas público-privadas de las 10 familias y 25 grupos económicos que concentran el 80 por ciento del Producto Interno Bruto” de esta nación centroamericana.

Impedimos la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ese servicio esencial se quedó público para las familias más pobres, agregó.

Esta vez no van a robarse la voluntad popular, advirtió Moncada, al referirse a las evidencias divulgadas el pasado miércoles por el fiscal general de la República, Johel Zelaya, sobre un presunto plan opositor para alterar los resultados de los comicios del próximo 30 de noviembre.

Ese día, el Ministerio Público reveló unos audios que supuestamente involucran a la magistrada del Consejo Nacional Electoral Cossette López y al diputado Tomás Zambrano, ambos del PN, en un intento de manipular la cercana cita con las urnas para perjudicar a Libre. La presidenciable del oficialismo incitó al pueblo hondureño a estar atento para frenar lo que calificó de golpe electoral.

